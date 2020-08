Ona Carbonell da a luz a su primer hijo, Kai, y publica una foto en las redes

Ona Carbonell ya es madre. La nadadora ha tenido junto a Pablo Ibáñez a su primer hijo, al que ha llamado Kai. Con una bonita foto en blanco y negro cogiendo sus pequeñas manos, la nadadora ha querido dar las gracias al equipo sanitario que le ha atendido: "Quiero agradecer enormemente el cariño, profesionalidad y gran trabajo al hospital Can Ruti de Badalona donde he dado a luz a mi primer hijo y a la clínica Riera Bartra, mi ginecóloga y su equipo de toda la vida que me ha acompañado en este bonito viaje. Nos hemos sentido muy cuidados en todo momento. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, especialmente a la familia", escribió.

Una gran noticia para la pareja que tuvo una rápida respuesta de sus seguidores, que les felicitaron por la llegada al mundo de su pequeño. "Felicidades, preciosa", escribió la actriz Andrea Duro. "Enhorabuena Ona. Ahora a recuperarse. Disfruta el momento", escribió otra seguidora. "Muchas felicidades, espero que las dos estéis bien", le deseó otro fan.