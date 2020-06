Petardeo y cabaret este verano con el bus de las Diabéticas

Las Diabéticas Aceleradas se han reiventado muchas veces. Con esta pandemia, más que nunca. "Ante este panorama hay que dar un paso al frente y tomar decisiones porque será complicado que la gente regrese a los teatros", comenta el fundador de la compañía Pep Noguera. Por eso, el grupo teatral ha alquilado un bus turístico a una empresa mallorquina para amenizar con un espectáculo de parodia y cabaret las verbenas de los pueblos. "Lo hemos ofrecido ya a varios consistorios y la respuesta está siendo muy positiva", explica Noguera a este diario.

Los números irán desde los clásicos varietés hasta las parodias de grandes como Raffaella Carrà, "aunque también imitamos a Rosalía", comenta el actor. En el guión, siempre habrá guiños al pueblo y a sus habitantes. "Si alguien cumple años, queremos poder cantárselo y celebrarlo junto a él". Con Noguera, estarán en la planta elevada del bus Malú Morro y Rosita Forsale, además del técnico Lluís Alonso. "Habrá siempre tres artistas invitados que iremos desvelando. En nuestra propuesta están Miquel Montoro, Monkey Doo o Pedro Adrover de Ses Bubotes", explica. "Es todo producto local, además también apoyamos con el alquiler a la empresa de autocares, que este verano no tendrá turistas", señala Noguera, quien no duda en citar a Lorca con esta nueva aventura ambulante en la que se embarca. "Hemos buscado recuperar el espíritu de La Barraca", manifiesta.



Tres horas de fiesta

El montaje festivo tiene una duración de tres horas. La compañía ha calculado que puede durar entre las 19 y las 22 horas. "Con el Ayuntamiento y la policía local luego ha de establecerse el aforo en la calle, la colocación de la gente, las medidas sanitarias y de distancia, pero muchos nos podrán ver desde el balcón de sus casas", comenta. "Para aquellos lugares con calles muy estrechas, hemos ideado otro formato en camioneta, queremos llegar a todas partes", sostiene el intérprete, también dj.

El vestuario, los números y toda la decoración del bus correrá de la mano de Diabéticas.

"Creo que a nivel nacional somos innovadores con esta propuesta. En París se está haciendo algo parecido con danza, pero no es exactamente lo mismo. No es la primera vez que actúo sobre ruedas, lo he hecho muchos años en la marcha del Orgullo Gay en Madrid", relata Noguera, a quien le gustaría también poder llegar con su bus a los barrios de Palma más alejados del centro.