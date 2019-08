Chenoa se enamora del verano junto a Miguel Sánchez Encinas

Chenoa no puede estar más contenta de las vacaciones. La que fuera responsable del famoso 'Cuanto tú vas' está viviendo un descanso de ensueño con Miguel Sánchez Encinas, el urólogo que consiguió cautivarla y al que dió el 'sí quiero' el pasado 28 de diciembre frente a la Catedral de Palma. Además, se encuentra disfrutando al máximo de la época estival también acompalada de sus amigos.

Así lo ha mostrado en su perfil de Instagram, donde ha compartido una imagen editada en blanco y negro y en la que se dispone a darle un beso a Miguel en una muestra de sus sentimientos, muy a flor de piel. Además, Chenoa ha elegido el 'You make me feel so young' de Frank Sinatra para acompañar a la escena, que titula con la descripción de "Un dulce y una flor".

La colaboradora de Zapeando no duda en compartir con sus seguidores los momentos más especiales que vive con Miguel, ni a la hora de expresar su felicidad más extrema, como en otra de sus fotografías en la que sale sonriendo en el campo y bajo el mensaje de "Oh happy day". Además, también ha compartido una imagen acompañado de sus amigos en un arrebato de nostalgia. La cantante compagina momentos de diversión con la preparación de su nuevo single y el tour de su nuevo trabajo 'A mí manera'.