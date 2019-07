Rosa López: "El novio de Chenoa es muy guapo, me gusta para mi Laura"

Sin duda, este año ha sido uno de los más emocionantes para la prensa del corazón, sobre todo por las bodas que se han llevado a cabo en los últimos meses. Belén Esteban le daba por fin el ansiado "sí, quiero" a su ya marido Miguel, Pilar Rubio y Sergio Ramos se casaban en la catedral de Sevilla... y hace unas semanas, salía a la luz el compromiso de boda de Chenoa con su actual pareja, Miguel Sánchez Encinas. Lo cierto es que la cantante no ha hablado mucho al respecto pero sí hemos podido verla especialmente contenta y feliz ante las cámaras. No puede ser de otra manera ya que dentro de poco se celebrará uno de los días más felices de su vida, pero... ¿cómo se han enterado sus amistades más cercanas?

Rosa López ha desvelado cómo supo el compromiso de boda de su amiga Chenoa con el médico: "Yo me enteré por la prensa, ¿te lo puedes creer? No me ha dado tiempo ni a preguntarle, como no sé nada, no sé si será verdad o no". De esta manera, asegura no haberse puesto en contacto con la cantante para felicitarle o preguntarle si es cierto. Además, Rosa confiesa que a Miguel Sánchez no le conoce en persona, pero sí que le ha visto en las revistas y defiende que "es muy guapo, es un tío interesante. No lo conozco pero me gusta para mi Laura. Si ella es feliz, ya está, y él igual".

Por otra parte, la que fuera representante de España en Eurovisión en 2002, también ha hablado sobre su reencuentro con su excompañera la triunfita Verónica Romero, en la fiesta del Orgullo Madrid: "Me hizo mucha ilusión coincidir en el Orgullo. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos y luego, encima, cantar en el escenario una canción de su primer disco que además habla de la amistad".