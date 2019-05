Fallece el divulgador científico Eduard Punset a los 82 años

El exministro, economista, escritor, periodista y divulgador científico Eduard Punset, que durante 18 años, a través del programa de TVE "Redes", transmitió la emoción de los avances científicos como sinónimo de progreso de la humanidad, ha fallecido hoy en Barcelona a los 82 años.



Su familia, que como homenaje ha divulgado en su cuenta de Twitter imágenes y vídeos de su vida recogidos por el equipo de su programa, ha resaltado que el polifacético Punset "dedicó su formidable talento y energía a divulgar y compartir ideas y conocimientos, apoyándose en su insaciable curiosidad y su eterno optimismo".









En el día de hoy, 22 de mayo, ha fallecido en Barcelona, tras una una larga enfermedad, Eduard Punset.

Su familia, en estos momentos tristes para tantos, quiere compartir estas imágenes, recogidas por el equipo de su programa de divulgación científica Redes, en recuerdo — Eduard Punset (@epunset) 22 de mayo de 2019

y homenaje a quien a lo largo de toda su vida dedicó su formidable talento y energía a divulgar y compartir ideas y conocimientos, apoyándose en su insaciable curiosidad y su eterno optimismo. pic.twitter.com/23NVhZzENG — Eduard Punset (@epunset) 22 de mayo de 2019

Hoy hemos perdido a Eduard Punset. Gracias por todo el conocimiento, la lucidez y la inmensa bondad que nos dejas. Hiciste lo complejo más comprensible para aprender y alimentar nuestras ganas de cambiar el mundo. Mi pésame a familiares y allegados. — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 22 de mayo de 2019

Las reacciones a la muerte de Punset han inundado este miércoles las redes sociales con mensajes de pésame y agradecimiento, entre ellas dede haberles despertado el interés por la ciencia y las ganas de aprender.Nacido en Barcelona en 1936, Punset estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, estudió Económicas en Londres y París, y ejerció el periodismo económico en la BBC y en "The Economist".Punset, que, fue nombrado conseller de Economía de la Generalitat en 1979, en el gobierno de la Generalitat provisional de Josep Tarradellas, y fue elegido diputado en las primeras elecciones al Parlament en 1980 por Centristes de Catalunya-UCD.Ejerció como ministro de Relaciones para las Comunidades Europeas entre 1980 y 1981, con Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, y fue eurodiputado por el CDS entre 1987 y 1994.Fue tras esta etapa marcada por su actividad económica y política cuando Eduard Punset alcanzó gran popularidad como divulgador científico, especialmente comoemitido por la 2 de Televisión Española desde 1996 a 2014.En sus 600 ediciones, el programa acercó a los espectadores los más importantes investigadores y a sus ideas de vanguardia, con la premisa de conciliar el conocimiento con el entretenimiento.También impartió clases como profesor de Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Facultad de Economía del Institut Químic de Sarrià, adscrito a la Universitat Ramon Llull.Punset,, no sólo publicó numerosos libros y una novela científica, sino que también fue fuente de inspiración de una "ópera cuántica" titulada "Viajes", que se estreno en el festival Grec en 2012.Entre los libros de temática política, social, científica o de inteligencia emocional que escribió figuran "España, sociedad cerrada, sociedad abierta" (1982), "La España impertinente" (1987), "Cara a cara con la vida" (2004), "El alma está en el cerebro" (2006) y "¿Por qué somos como somos?" (2008).De 2010 es "El viaje al poder de la mente", obra que cerró una trilogía que inició en 2005 con "El viaje a la felicidad" y continuó en 2007 con "El viaje al amor. Las nuevas claves científicas".En 2011 publicó "Excusas para no pensar" y "Viaje al optimismo. Las claves del futuro", en 2012 participó en el libro colectivo "Lo que nos pasa por dentro. Un millón de vidas al descubierto" y en 2013 presentó "El sueño de Alicia", su primera novela científica.Recibiócomo la "Gran Cruz de la Orden de Carlos III" (1981), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat (2011) o el Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras (2012).Obtuvo también el Premio de la Asociación Española de Científicos (2001), el Premio Nacional de Periodismo Digital "José Manuel Porquet" (2006), el Premio Jaime I de Periodismo (2007) y el Micrófono de Oro (2012).Las redes sociales se han volcado en transmitir mensajes de pésame, afecto y agradecimiento de muchos políticos, universidades, instituciones, periodistas y ciudadanos, que han recordadocomo: "No está demostrado que yo me vaya a morir", "Sé bondadoso con la gente cuando subas, porque los encontrarás a todos cuando bajes" o "La política es la peor invención humana".Entre los políticos que han mostrado en las redes su admiración está el presidente del Gobierno,a enseñar "todo lo que sabía" e iba aprendiendo."Desde sus Redes hizo sencillo lo complejo, nos acercó a la ciencia. Gracias infinitas por hacernos pensar y aprender, por hacernos mejores", ha escrito Sánchez.El ministro de Ciencia en funciones, Pedro Duque, ha subrayado que Punset "acercó la ciencia a nuestros hogares con su programa de televisión y sus libros"."Consiguió que la gente se interesara por temas científicos gracias a su gran capacidad para explicar conceptos complejos con cercanía y carisma", ha escrito el ministro, quien ha subrayado que "se le echará mucho de menos".Las alcaldesas de Madrid y Barcelona,y han agradecido "el conocimiento, la lucidez y la inmensa bondad que nos dejas" y por "explicar cosas difíciles con palabras comprensibles".Políticos de todos los partidos, científicos, asociaciones, instituciones y universidades han resaltado también su admiración por la figura del polifacético divulgador, al que han calificado de brillante, humanista, optimista, curioso, carismático, reflexivo o disruptivo.