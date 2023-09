Javier Aguirre entonó el ‘mea culpa’ tras la vergonzosa imagen del Mallorca ante el Girona. El entrenador bermellón, que no supo cómo frenar el vendaval de juego de los de Míchel, reconoció que el equipo no le gustó y que la culpa fue suya por no saber plantear bien el partido. «Me quedo con mala sensación, por supuesto. Nos pasó por encima el rival y no hay más que reconocerlo en todo. Me equivoqué en el planteamiento y en no saber ordenar a los jugadores. Asumo totalmente la responsabilidad porque fui el que me equivoqué de pe a pa», lamentó.

Bochorno del Real Mallorca en Girona La imagen del equipo mejoró tras el descanso, más fruto de la relajación del Girona que por méritos propios. Cuestionado acerca de una previsible bronca en el vestuario, el mexicano explicó que la charla se queda entre los jugadores y él. «Son cosas que quedan en el vestuario. Entiendo la inquietud por saber qué se dijo. De repente hablas con la espontaneidad o con el corazón en la mano. Somos muy frontales, tanto yo como mi cuerpo técnico. Tenemos muy buena comunicación con los jugadores. Lo que se dijo ahí, ahí queda. Sin escándalos. No sé si somos un equipo ejemplar en ese sentido, pero somos muy buen grupo», recalcó. El veterano entrenador quiso pedir disculpas a la afición y prometió dar «mejor imagen» en el partido de este martes en Son Moix ante el Barcelona. «¿A la afición? Lo de siempre. Agradecerle su presencia y su paciencia. Esperamos dar una mejor versión contra el Barcelona el martes», apuntó. Aguirre, por otro lado, alabó al Girona, su manera de jugar y a su entrenador. «Es un equipo que está jugando muy bien al fútbol. Tiene muchas individualidades y está con mucha confianza. Solo felicitarles por lo bien que lo estoy haciendo. Sería bonito que un equipo modesto dé la campanada. El nivel de confianza que tiene es brutal, les sale todo. Acertaron con la confección de la plantilla. Y el míster ha encontrado una magnífica forma de juego. Les felicito», concluyó.