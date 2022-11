Javier Aguirre, técnico del Real Mallorca, no se fía del Atlético de Madrid. "Supongo que vienen con ganas de cambiar la dinámica, si es que están en alguna, pero somos muy conscientes de que nunca es buen momento para recibirles. Es un equipo que merece todos mis respetos, que lo ha ganado todo y este vestuario está avisado", ha señalado el mexicano en la previa del partido frente a los colchoneros.

Para el encuentro de mañana a las 21:30 horas, Aguirre podrá contar con todos sus jugadores a excepción de Dani Rodríguez y Maffeo, ambos sancionados. El entrenador bermellón ha señalado que algunos sufren "fatiga" tras la carga de trabajo por el encuentro del domingo, pero nada que pueda afectarles de cara al duelo.

Llegados al primer tercio de la competición, el Mallorca cuenta con 16 puntos en la tabla, unos resultados a los que Aguirre prefiere no darles mucha relevancia. "La verdad es que después de tantísimos años en LaLiga, hace ya tiempo que dejé de hacer las cuentas de la lechera", ha admitido: "Siempre puede haber sorpresas. Son los puntos que tenemos y ahora mismo estamos más cerca del descenso que de otra cosa. El triunfo frente al Villarreal nos dio un respiro estos días, pero no hay tiempo para relajarse", ha señalado.

Aun así, Aguirre se ha mostrado feliz con la evolución que ha mostrado su equipo en las últimas jornadas: "Somos un equipo sólido que hace su trabajo. Si te fijas en las grandes ligas de Europa, los líderes son normalmente los que menos goles reciben. Hay maneras y maneras de defender y quizás nosotros hemos elegido una que no es la más atractiva, pero creo que en los últimos 6 o 7 partidos estamos haciendo las cosas mejor con la pelota. Evidentemente me gustaría llevar más goles".

Y hablando de goles, Aguirre ha sido cuestionado por el buen estado de forma de Vedat Muriqi. Pese a la importancia del jugador en los esquemas del técnico mexicano, el preparador ha subrayado que en el Mallorca "no existe Muriqidependencia". "Ni Raíllodependencia, ni nada. Los únicos imprescindibles en cualquier club son el escudo y la afición. Es verdad que Vedat está atravesando un momento fantástico. Pagó su sanción de dos partidos para entender que no es bueno entrar en provocaciones, pero aquí todos remamos hacia el mismo sitio. Es una labor de equipo", ha resaltado.

Cuestionado, precisamente, por si le preocupa que algún equipo pueda pagar su cláusula en el mercado de invierno, Aguirre ha indicado que esa posibilidad existe porque "esas son las reglas del fútbol": "Miedo no tengo ninguno. Él tiene una cláusula y si la abonan puede irse. Ojalá fuera así y se fueran jugadores importantes que dejaran una economía sana para el club. Al final esto es como funciona el mercado. En el Leganés nos sacaron dos futbolistas muy importantes y ahí nos quedamos. Pero tampoco me quiero adelantar. Si hay tiempo para buscar alternativas, mejor".

Aguirre ha reconocido que habla diariamente con el director deportivo Pablo Ortells, pero que, por "el momento", no han concretado nada sobre el mercado invernal. "Si pasara algo extraordinario se tendría que hablar, pero hay mercado hasta el 31 de enero, así que todavía hay tiempo", ha indicado.

Ya para acabar, el preparador bermellón ha alabado a Gio González: "No me sorprende nada porque desde que llegué el año pasado me pareció un gran jugador, lo que pasa es que estaba Maffeo en un gran momento. Esos son los problemas que quiere cualquier entrenador. No sé si irá al Mundial, está en la prelista, y se lo merece".