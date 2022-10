Mallorca-Espanyol: El no penalti a Ángel, una decisión incomprensible

Ya han pasado muchas horas, pero el Mallorca y el mallorquinismo sigue indignado. De ninguna manera entiende cómo puede ser que los colegiados Díaz de Mera, sobre el césped, y Jaime Latre, desde la sala VOR, decidieran no señalar el clamoroso penalti que cometió Oliván sobre Ángel en el minuto 88 en el duelo ante el Espanyol. Es un derribo clarísimo, en el que el lateral catalán golpea el pie del delantero bermellón en el interior del área para desestabilizarle, cometiendo pena máxima. El árbitro castellano-manchego respondió de inmediato que el ‘perico’ había tocado la pelota y señaló saque de esquina. Sin embargo, en Son Moix se esperaba que el VAR le advirtiera de su error, pero optó por el silencio. El trencilla aragonés ni siquiera le invitó a que fuera a ver la acción al videomarcador, una situación incomprensible que evitó que el Mallorca tuviera la posibilidad de ganar un encuentro, desde los once metros, que en ese momento estaba empatado a uno.

“Creo que el único que no ha visto el penalti es el árbitro. He sentido el golpe y la acción es muy clara. Yo insisto en que vaya al VAR porque para eso lo han puesto y en ningún momento quiere ir y me amenaza con amonestarme. Si está tan convencido pienso que lo mismo tiene algo de razón, pero es que he visto las imágenes y es que no hay duda, es clarísimo. Hay algo que no cuadra. No sé en qué momento se le pasa por la cabeza no ir al VAR o ni siquiera que lo avisen. Lo de hoy es un penalti en el 88′ que para nosotros podrían haber sido tres puntos más. Al final, todo sigue igual. Nosotros nos estamos jugando mucho”, reflexionó en caliente Ángel, uno de los protagonistas de la acción.

En la planta noble de Son Moix existe incredulidad respecto a lo sucedido porque sienten que el Mallorca ha sido gravemente perjudicado. Eso sí, son muchas las voces entre los ‘barralets’ que lamentan que ningún dirigente del club alce la voz para denunciar públicamente este atropello. Porque lo peor es que llueve sobre mojado. Ya dolió especialmente hace tres jornadas cuando en el encuentro ante la Real Sociedad el VAR decidió anular, por una supuesta falta previa de Amath a Elustondo, un gol del senegalés que debería haber subido al marcador. Ortiz Arias, después de la insistencia de Iglesias Villanueva, que estaba en Las Rozas, invalidó el tanto que impidió que los bermellones empataran en el Reale Arena (1-0).

No es la primera vez que, desde la sala VOR, Jaime Latre actúa en contra de los intereses del Mallorca. Vio penalti de Battaglia a Fekir en el duelo ante el Betis (1-2)

Sin embargo, el que es reincidente en contra de los intereses del conjunto de Javier Aguirre es el propio Latre, también desde la sala VOR. Porque en el encuentro de la segunda jornada, ante el Betis en Son Moix, no corrigió a González Fuertes, que equivocadamente señaló un penalti inexistente de Battaglia sobre Fekir en una acción en la que, además, el contacto había sido fuera del área. Eso fue determinante para la derrota del Mallorca frente a los verdiblancos (1-2). Eso ya enfureció a la afición rojilla, que todavía vive con más frustración lo que sucedió el viernes ante el Espanyol porque hubiera supuesto un triunfo vital ante un rival directo por la permanencia en Primera División.