Un dúo arbitral letal, por Antoni Ruiz

Ha vuelto a suceder. Por segunda vez en poco más de un año. La combinación Iglesias Villanueva, en el VAR, y Ortiz Arias, en el campo, ha resultado de letal para el Mallorca, que se ha vuelto a quedar con un punto menos del que merecía. Ocurrió en el Mallorca-Osasuna de la pasada liga en Son Moix. En aquella ocasión Ortiz Arias señaló un penalti a favor del Mallorca a poco del final. Sucedió que, al igual que ahora, Iglesias Villanueva rebobinó hasta encontrar un fuera de juego anterior de Dani para anular ese lanzamiento del punto fatídico que hubiera supuesto, casi con toda seguridad, el empate. Ayer, ni Ortiz Arias, ni el linier de banda, ni media España, vieron falta alguna en la acción en la que Amath se escapó de Aritz para encarar portería y batir a Remiro. Era el empate en el marcador que duró lo que Iglesias Villanueva tardó en convencer a Ortiz Arias para que anulara el gol por una supuesta falta en la acción anterior.

El Mallorca acaba frustrado tras un partido que se inició con un gol que hacía presagiar una derrota abultada, que no se produjo pese a las concesiones en la alineación inicial de Aguirre, por aquello de la acumulación de partidos, aunque también es verdad que Rajkovic tiene gran parte de culpa con esa retahíla de paradas que demuestran que es un portero de garantías. Los de Aguirre merecieron más y no solo por su gol anulado, sino porque tuvieron ocasiones, larguero incluido, para que Remiro no quedara a cero. Los rojillos se fueron a por el partido con un cambio de sistema y hombres, liderados por un Amath incisivo y la Real sufrió de lo lindo para sumar tres puntos que es lo que al fin queda en la historia.