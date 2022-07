El Real Mallorca vive en un mercado paralizado

Once días hace que arrancó oficialmente el mercado de fichajes en España y, hasta la fecha, el Mallorca tan solo ha anunciado una incorporación nueva, la de José Copete. Pese a los nervios del aficionado bermellón, ansioso de ver cómo se reconstruye el equipo tras la marcha de pesos pesados como Reina, Oliván, Salva o Muriqi, la verdad es que la situación es prácticamente idéntica en el resto de equipos de Primera.

El conjunto bermellón necesita algo parecido a una reconstrucción del once titular. Más allá de la defensa, cubierta en cuanto a nombres pero no cerrada a cambios, el resto de las líneas necesitan caras nuevas. Especialmente en el centro del campo, de donde se han marchado, además del centrocampista almeriense, Febas y Battaglia. Pero la política y economía del club no le permite efectuar movimientos generosos en un contexto de parálisis total.

Y es que el mercado se encuentra prácticamente parado en la máxima categoría del fútbol español. Pese a que queda más de mes y medio de ventaja de fichajes por delante, la lentitud a la hora de anunciar refuerzos ha sido la tónica habitual hasta la fecha. Las complicadas maniobras que exige cuadrar el límite salarial y los desorbitados precios están provocando que la gran mayoría de equipos estén con las manos atadas a la hora de ir a por refuerzos.

Fichajes en Primera División ALMERÍA Gui Guedes (V. Gimaräes) H. Mendes (Lorient) Svidersky (Man. United) Arnau Solà (Barça B) ATHLETIC Guruzeta (Amorebieta) ATLÉTICO DE MADRID Axel Witsel (B. Dortmund) Samuel Lino (Gil Vicente) BARCELONA Kessié (Milán) Christensen (Chelsea) Pablo Torres (Racing) BETIS Luiz Henrique (Fluminense) Luiz Felipe (Lazio) CÁDIZ Awer Mabil (Kasimpasa) CELTA Swedberg (Hammarby) Ó. Rodríguez (Sevilla) De la Torre (Heracles) ELCHE Sin fichajes ESPANYOL Oliván (Mallorca) Joselu (Alavés) Vinícius Souza (Lommel SK) GETAFE Portu (Real Sociedad) Seoane (Huesca) GIRONA Sin fichajes MALLORCA Copete (Ponferradina) OSASUNA Rubén Peña (Villarreal) Aitor Fernández (Levante) RAYO VALLECANO Salvi Sánchez (Cádiz) Diego López (Espanyol) REAL MADRID Rüdiger (Chelsea) Tchouaméni (Mónaco) REAL SOCIEDAD Mohamed Ali-Cho (Angers) Brais Méndez (Celta) SEVILLA Marcao (Galatasaray) VALENCIA Sin fichajes VALLADOLID Asenjo (Villarreal) VILLARREAL Morales (Levante) Pepe Reina (Nápoles)

De hecho, muchos de los fichajes de equipos de Primera llegan tras haber ejercido opciones de compra al cumplirse un determinado objetivo –el caso de Maffeo en el Mallorca–, alargando cesiones o contratando jugadores que han llegado libres tras finalizar su contrato –Kessié en el Barcelona o Joselu en el Espanyol–. Es por ello que se espera un mercado largo, que no se desencallará hasta las últimas semanas, cuando los equipos grandes hayan avanzado en la pretemporada y comiencen a descartar jugadores que sean interesantes para otros clubes de menos envergadura.

De entre los veinte que componen la Primera División, es el Almería, uno de los tres ascendidos, el que ha realizado más fichajes hasta la fecha con cuatro. La mayoría de clubes tan solo cuenta con una o dos caras nuevas en el regreso de los entrenamientos. Movimientos como el de Tchouaméni al Real Madrid (a cambio de 100 millones de euros contando traspaso y bonus desde el Mónaco) o el de Brais Méndez a la Real Sociedad procedente del Celta (14 millones de euros) son una rara ‘avis’ hasta el momento por la falta de liquidez generalizada. Incluso hay equipos que hasta el momento no tienen ningún jugador nuevo respecto a la temporada pasada, como el Valencia (tan solo el entrenador), el Girona –cuyo directo deportivo anunció entre 11-12 incorporaciones previstas– o el Elche.

Con el paso de las semanas el panorama se irá aclarando. El Mallorca tiene mucho trabajo por hacer y quiere dejar la plantilla lo más lista posible para el debut en Liga ante el Athletic el 15 de agosto. Pero debe acelerar y buscar refuerzos que eleven el nivel para evitar le sufrimiento del curso pasado.