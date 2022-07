En el marco de la restauración de la puerta del Lluís Sitjar, acción ideada por el Moviment Mallorquinista en la mañana de este sábado, el CEO de Negocio del Mallorca Alfonso Díaz ha cerrado las puertas al fichaje de Vedat Muriqi, a pesar de conocerse ayer que el Brujas ha dado marcha atrás en su incorporación, según anunció el periodista kosovar Arlind Sadiku. "El precio entiendo que lo siguen poniendo (la Lazio) en unas cantidades que son inasumibles. No podemos poner en riesgo el club por una operación de tantísimos millones", ha explicado.

La opción de compra estipulada en el contrato de Vedat Muriqi, de 12 millones, ha sido un gran muro para los intereses mallorquinistas, a pesar de que el conjunto italiano rebajó esa cantidad hasta los diez. Además, tal y como informó este diario, el coste total del fichaje del kosovar, contando traspaso y sueldo durante los próximos cuatros años, ascendía a los 27 millones de euros. Una cantidad inalcanzable y demasiado arriesgada para la economía del club.

Sobre si hay alguna posibilidad de volver a intentar su fichaje si la Lazio rebaja aún más sus pretensiones económicas, si finalmente no fructifica su fichaje por el Brujas, Alfonso Díaz ha reiterado que el jugador está en Bélgica y que no tiene sentido hablar del futuro: "Ahora mismo está en Bélgica, no podemos hablar de nada de futuro. El jugador está allí, es un fichaje para el Brujas parece ser".

Por otro lado, ha informado de que las obras de remodelación de Son Moix avanzan a buen ritmo y que estarán listas para el primer partido del Mallorca en Son Moix, correspondiente a la jornada 2 de la Liga ante el Betis y que se jugará el 20 de agosto. "El Visit Mallorca Estadi es el futuro del club. La obra va en tiempo, incluso un par de días adelantada. Así que el día 20 podremos disfrutar ante el Betis de tener casi medio estadio reformado", ha apuntado.

Díaz, que se ha unido al grupo de voluntarios que han restaurado la puerta principal del Lluís Sitjar, ha dejado claro que la fachada es parte de la historia del club y que hay que mantenerla viva. "Es la historia del club y no tenemos que olvidarnos de ella, hay que mantenerla viva. Esto es lo que queda del antiguo Lluís Sitjar y hay que hacer que se vea bien. Desde el primer momento hemos apoyado al Moviment Mallorquinista", ha concluido.