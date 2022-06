Hoppe también piensa en el Mundial

«La gente y todo lo demás en la isla son geniales, pero echo de menos jugar». Matthew Hoppe quiere minutos. Así lo ha reconocido el delantero del Real Mallorca en una entrevista concedida al diario alemán Bild. El futbolista de 21 años admite que su deseo «es jugar el Mundial de Catar» y que confía en su «asesor» para poder desatascar la situación.

Con 129 minutos repartidos en cinco partidos, la campaña de Hoppe en el Real Mallorca no ha sido el desembarco soñado en LaLiga española. El atacante estadounidense, que aterrizó en la isla en el pasado mercado estival, después de que la entidad bermellona desembolsará 3,5 millones al Schalke, ha sido incapaz de convencer a los dos entrenadores que ha tenido en el banquillo (128 minutos jugó con Luis García y uno con Javier Aguirre).

El delantero centro, que se comprometió con el Mallorca hasta junio de 2025, fichó por el conjunto bermellón después de haber cuajado una buena temporada al frente del conjunto alemán y tras ser uno de los protagonistas en el triunfo de la selección absoluta de Estados Unidos en la Copa de Oro. Sin embargo, tras su escaso protagonismo con la elástica bermellona, Hoppe no ha vuelto a recibir la llamada de su selección: «No me arrepiento de haber fichado por el Mallorca, porque mi deseo era ir a la Copa del Mundo, así que entendí que necesitaba el desafío de jugar en una liga de primer nivel». Cuestionado sobre si su intención es abandonar el Mallorca para poder volver a tener protagonismo con Estados Unidos, Hoppe fue tajante: «Confío en mi asesor».

Estas declaraciones del delantero californiano no se alejan mucho de las realizadas por el lateral derecho del Real Mallorca Gio González, quien señalaba, hace escasos días, que necesitaba «volver a sentirse un jugador importante» para tener «la oportunidad de disputar el Mundial de Catar». «Me ha tocado jugar, pero no de forma continua ni una gran cantidad de minutos. Esa es la prioridad ahora mismo para mí, tener continuidad ya sea en el Mallorca, en otro equipo cedido o lo que sea», reconocía el defensa de 27 años.

En el caso de Hoppe, ya hay varios clubes de la MLS que estarían interesados en la cesión del jugador y el Mallorca, que no quiere tirar por la borda los 3,5 millones de euros que pagaron por él, no vería con malos ojos un préstamo para recuperar parte del dinero. Otra de las opciones que baraja Hoppe sería la de regresar a Alemania, una opción que, admite, no le desagrada: «Me gusta el país y miro hacia atrás con total felicidad. Estoy abierto a volver algún día. Sería feliz».

Campaña de abonados

El club anunciará el lunes los precios del abono para la nueva temporada 2022/23

El Real Mallorca dará a conocer el próximo lunes 27 de junio la campaña de abonados para la temporada 2022/23. El año pasado los precios oscilaban entre los 130 euros para las renovaciones de carnet en la Grada Lluís Sitjar, hasta los 685 para las altas nuevas en Tribuna Cubierta.

Uniforme

La entidad bermellona presentará su nueva elástica el 1 de julio

Después de que el pasado curso el Real Mallorca se uniera a Nike para vestir a sus jugadores, ya son muchos los aficionados que esperan impacientes conocer el diseño con el que esta temporada el club sorprenderá a sus seguidores. La nueva camiseta del Mallorca se conocerá el próximo 1 de julio.