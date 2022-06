Gio abre la puerta a salir del Mallorca

Giovanni González quiere más protagonismo. El futbolista uruguayo de 27 años, que aterrizó en el Real Mallorca durante el pasado mercado invernal, ha reconocido en numerosos medios de su país que quiere volver a sentirse «un jugador importante en un equipo» y que necesita «jugar» para tener la oportunidad de disputar el Mundial de Qatar el próximo mes de noviembre.

«Tener continuidad para mí es fundamental pensando en la selección», admitió el lateral en una entrevista al programa ‘Punto Penal’ del Canal 10 de la televisión uruguaya: «A día de hoy estoy trabajando con un grupo empresarial de España y son ellos quienes reciben las propuestas. No descarto nada, tengo que poner todo en la balanza y conocer mis prioridades, pero no puedo decir que no volveré a Uruguay. Yo lo que quiero es jugar».

Gio González, con contrato hasta junio de 2024, aterrizó en el Mallorca el pasado 29 de enero. El zaguero, que ya contaba con 16 internacionalidades con su país, llegó a la isla libre tras acabar su vinculación con el Peñarol, para suplir la baja de Joan Sastre. Desde su llegada ha gozado de poco protagonismo, diputando tan solo 364 minutos repartidos en nueve encuentros, solo tres de ellos como titular.

«Me ha tocado jugar, pero no de forma continua ni una gran cantidad de minutos. Esa es la prioridad ahora mismo para mí, tener continuidad ya sea en el Mallorca, en otro equipo cedido o lo que sea. Jugando te sube la motivación, te sube la confianza, aumentas el ritmo de la competencia y físicamente te empiezas a sentir mejor. Jugar te hace sentirte mucho mejor, obviamente», admitió el jugador en la emisora ‘Derechos exclusivos’ sobre su protagonismo en el conjunto bermellón.

Gio, que en el Mallorca ha jugado como extremo, lateral diestro e incluso lateral izquierdo, es consciente de que por delante tiene la dura competencia de Pablo Maffeo. El futbolista catalán ha sido una de la piezas clave del equipo en la permanencia y el conjunto bermellón se aseguró su continuidad al ejercer la opción de compra obligatoria que tenía sobre él en caso de salvación. Esta circunstancia ha añadido más presión sobre el uruguayo, quien teme no gozar de minutos tampoco la temporada que viene: «Sabemos que es un año especial, un año de Mundial y obviamente uno siempre quiere estar ahí. La ilusión la mantengo siempre, a pesar de que en estas últimas convocatorias no me ha tocado estar, pero uno está siempre trabajando e ilusionado de que pueda llegar la llamada, aunque soy consciente de que por ahí debo tener más continuidad».

Precisamente sobre sus posibilidades de acudir a Qatar y de los contactos que mantiene con la selección de su país fue cuestionado el futbolista bermellón: «He hablado con Dario Rodríguez -ayudante del seleccionador Diego Alonso- y me transmitió que estaba en el radar, que siga trabajando porque me seguían».

Estas declaraciones del lateral de Montevideo no han pasado desapercibidas en la planta noble de Son Moix. El defensa, en principio, era una de las piezas con las que contaba la dirección deportiva de cara a la temporada que viene. Sin embargo, las palabras de Gio no han dejado nada tranquilo a Pablo Ortells, quien debería buscarle un sustituto en caso de que finalmente el uruguayo finalmente decida marcharse.