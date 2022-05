Tras su triunfal debut en Roland Garros, Rafael Nadal ha mostrado su satisfacción por la permanencia del Mallorca en Primera División: «Estoy muy contento, estuvimos viendo el partido y sufriendo pero, a la vez, viendo con emoción una final por la salvación que estaba muy complicada hace quince días. El final de temporada ha sido muy positivo dentro de una situación límite con el empate en Sevilla y las victorias ante el Rayo y Osasuna», dijo el mallorquín.

Nadal comentó que conoció al entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, en París: «Le conocí aquí en París hace muchos años en un restaurante. Siempre me ha parecido un señor, una persona muy educada y fácil de hablar con él», dijo, para finalizar con lo que supone para Balears contar con un equipo en Primera: «Es una noticia fantástica y, en el campo del Mallorca, he podido vivir momentos inolvidables. Estoy muy contento, y especialmente por el entrenador, que es una persona a la que respeto mucho y además me cae muy bien. Ha sido un fin de semana muy positivo», comentó.

Respecto al partido ante Thompson dijo: «Tengo que buscar la continuidad y eso significa concentración y sacrificio. Ha habido momentos buenos y otros menos buenos», concluyó.