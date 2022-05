De mel i sucre, per Ricard Pla

El Mallorca no ha estat ni el Cadis ni el Rayo. Simplement, ha estat el Mallorca de sempre, el dels partits perduts abans de començar, sobretot si és davant un dels forts i, a més, necessitat de victòria. La derrota davant el Barça és una de les que estan previstes en el còmput final d’una temporada.

La majoria dels equips de la part baixa —com és aquest cas—, encara que no ho diguin públicament, sempre donen per perduts sis punts abans de començar el campionat. Per tant, la derrota no és cap sorpresa. En un partit de «permanència», el Barça s’ha sabut mantenir en les places de Campions i el Mallorca s’haurà d’esforçar molt més, davant el Granada, si vol fermar la continuïtat a la Primera Divisió.

L’equip de Javier Aguirre ha estat de mel i sucre davant un Barça bastant vulgar però que ha sabut imposar la seva qualitat tècnica i que li ha bastat per endur-se’n els tres punts. El Mallorca només ha reviscolat en el darrer tram i amb l’entrada al camp de Salva Sevilla, que ha tornat a posar un pilota de gol, aquesta vegada per Raillo. Però no ha estat abastament perquè els mallorquinistes no han tengut més opcions tot i les intencions dels dos jugadors orientals, Take i Kang in Lee.Un dels detalls marginals hauria estat saber què en pensava qui va ser fa alguns anys directiu, gerent, president i moltes més coses del Mallorca.

Mateu Alemany ha estat un dels pocs mallorquins que, indirectament, ha «disputat» aquest partit. No hi ha dubte que el director de futbol del Barça és una de les persones més preparades per «navegar» en aquest món. Fitxat per Miquel Contestí a la dècada dels noranta, Alemany no s’ha mogut ni una passa que no fos en el món del futbol i avui ha presenciat la derrota del seu antic equip segurament amb sentiments contradictoris. Ara, però, el seu club és al segon lloc de la classificació i s’assegura la participació, la temporada que ve, a la Lliga de Campions. Ara bé, tot el que ha succeït en el Camp Nou no tindrà res a veure amb el que pugui passar dissabte que ve a Son Moix.

El Granada, carregat de moral, vindrà havent exhibit caràcter i actitud en l’empat al darrer instant en un partit que tenia perdut contra el Celta. La permanència del Mallorca depèn gairebé al cent per cent de guanyar dissabte. I per sumar els tres punts, els mallorquinistes hauran d’igualar, com a mínim aquest caràcter i actitud que hi ha posat l’equip andalús. El Mallorca depèn d’ell mateix per mantenir la categoria; dissabte veurem fins on.