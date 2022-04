El uno a uno del RCD Mallorca-Atlético de Madrid

Decisivo. Fue desde el punto de penalti, pero su gol valió para que el Mallorca frenara una racha de siete derrotas seguidas, saliera del descenso y vuelva a depender de sí mismo. Casi Nada. El delantero kosovar, en ocasiones muy solo arriba, volvió a evidenciar que desde los once metros es un seguro y su tanto, el tercero en su cuenta, devuelve la ilusión al equipo.

Sin trabajo. El sevillano vivió su día más tranquilo en el Mallorca, ya que no tuvo que realizar ninguna parada en todo el partido.

Seguro. El cordobés estuvo muy bien a la hora de secar a Suárez y Cunha. Con el nuevo sistema tiene menos metros por cubrir, siendo un seguro por alto.

Recuperado. El central eslovaco, baja en Getafe, se mostró correcto en todo momento. Fue un muro a la hora de taponar centros laterales.

Sacrificado. El lateral volvió a dejarse el alma en el campo. Tuvo mucho trabajo por su lado, pero fue un respiro al descolgarse en ataque.

Eficiente. El catalán se ha adaptado a la perfección a su nuevo rol de tercer central. Da buena salida al balón, será un fijo para Aguirre hasta el final.

Regular. Tuvo mucho trabajo el lateral valenciano con las entradas de Llorente por su banda. Más activo en la primera que en la segunda mitad.

De regreso. El de ayer es el Baba que necesita el Mallorca. Complicándose lo menos posible con el balón. Tuvo que ser sustituido por un fuerte pelotazo.

Batallador. El futbolista gallego no estuvo mucho más acertado que en otras ocasiones. Su tarjeta le restó intensidad en la segunda mitad.

Derroche. Partidazo del canterano bermellón. Ayudó en defensa y contribuyó en ataque. Tuvo que ser sustituido al final por el cansancio.

Irregular. El surcoreano no destacó. Es cierto que ayudó al aguantar pelotas, pero fue poco regular y pasó desapercibido la mayor parte del tiempo.

SUPLENTES: A Aguirre le gustó tanto el equipo que aguantó tanto como pudo los cambios. Tan solo uno lo realizó pronto, el de Take Kubo por Kang In Lee ( minuto 52). Hasta el 84 no realizó otra sustitución, quitando a un agotado Antonio Sánchez por Battaglia. Ya en el descuento, se vio obligado a dar entrada a Grenier por el lesionado Baba (minuto 93)