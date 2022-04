Mal debut de Javier Aguirre

És possible que la derrota no sigui del tot injusta, però ningú que hagi vist el partit podrà negar que el VAR i Mateu Lahoz han influït —de manera indirecta, si voleu— en el desenvolupament del joc i, per afegitó, en el resultat final. L’acció i l’adjudicació posterior d’una falta inexistent de Russo s’ha dictaminat quan havia passat devers un minut del fet. L’àrbitre no havia observat falta i, avisat pel VAR, decreta un penal que no existeix per ningú. Al final, aquesta mena de rearbitratge ha perjudicat el Mallorca, que ha hagut de jugar més de mitja hora amb un home menys, inferioritat que lògicament ha aprofitat el Getafe. Minuts abans que començàs el partit, el gabinet de premsa del Mallorca informava de la baixa de Martin Valjent. Si amb l’absència de Raíllo i Jaume Costa la defensa ja quedava debilitada, amb la de Valjent el problema encara ha estat més greu.

A partir d’aquí, Javier Aguirre s’ha inventat una línia totalment inèdita, situant Baba al centre, devora Brian Olivan, i jugant amb un lateral dretà a l’esquerra. Per tant, no ens ha d’estranyar que el tècnic mexicà sortís a no encaixar fos com fos. Però ha arribat el gol de Borja Mayoral i Aguirre s’ha vist obligat a fer canvis que han estat inútils. La diferència és que els tres homes del Getafe han capgirat el resultat i els del Mallorca s’han limitat a perseguir la pilota per tot el camp. L’equip de Javier Aguirre -que tendrà una feinada per endreçar-lo- ha acabat amb més de vint faltes, que no han servit per res i que denoten la inexistència de talent en un grup que de cada vegada juga pitjor. Aguirre ha provat de retocar algunes coses, però la situació i la classificació és tant dolenta que es fa molt difícil preveure un canvi de rumb. Ara torna a presentar-se un partit més que delicat: la visita, dissabte que ve, de l’Atlètic de Madrid, que aterrarà a Son Moix amb uns objectius molts clars i diferents dels del Mallorca.