Sinceridad sí, pero la justa

Nos gusta la sinceridad, pero la justa. Nos quejamos de los tópicos, pero cuando un futbolista dice lo que piensa, mejor que se calle. Antonio Raíllo, capitán del Real Mallorca, dijo la suya al ser cuestionado por el polémico penalti frente al Cádiz y aseguró que para él no lo había sido. Simple y llanamente. La franqueza, en ocasiones, se paga y fueron muchos los aficionados mallorquinistas que expresaron su malestar ante la naturalidad del cordobés. Personalmente, ojalá más jugadores como él en el equipo. Futbolistas que cuando han tenido que expresar su malestar con el club lo han hecho sin problemas. Que han hablado alto y claro, sin miedo a represalias y sin importar el qué dirán. «Estamos en un país que respeta la libertad de expresión y cada jugador puede decir lo que quiera. No hay ningún tipo de problema con lo que dijo Raíllo», le defendió Luis García en rueda de prensa, pese a no compartir su opinión: «Porque para mí sí fue penalti, pero ese es mi punto de vista».

La figura que falta: La campaña del Cádiz ha sido excesiva, pero al menos tienen alguien que la gestione Luis García ha tenido que salir al paso por todo el revuelo causado en tierras gaditanas. La campaña contra el arbitraje en el encuentro frente al Real Mallorca ha sido desproporcionada, excesiva y totalmente disforme. Futbolistas, exjugadores, presidente, directivos, prensa y afición se han movilizado en una cruzada sin precedentes que, visto lo visto, tampoco es que les haya dado tan buenos resultados. Aunque de manera desproporcionada, el Cádiz ha hecho lo que tenía que hacer, algo que es incapaz de gestionar la entidad mallorquinista. El conjunto bermellón ha sufrido arbitrajes indecentes este curso y la única persona que se ha pronunciado sobre el tema ha sido Dani Rodríguez y con un tuit bastante desafortunado. El trabajo de Dani no es protestar, pero es que en el club nadie más es capaz de hacerlo. El Mallorca necesita una figura que sepa mover sus hilos en LaLiga, la Federación y los medios nacionales, alguien que esté más atento de lo que ocurre cada domingo sobre el verde que de los desajustes económicos de sus empresas en Arizona. Choque de cabezas: La norma que debe revisar la Federación si quiere evitar futuras desgracias El pasado miércoles el Atlético Baleares jugó su partido aplazado frente al San Fernando. En el minuto 89, con 1 a 0 en el marcador, Jesús Álvaro y Cordero protagonizaron un brutal choque de cabezas en el aire que les dejó tendidos sobre el verde. El lateral tinerfeño, que se produjo una fractura craneal, tuvo que abandonar el campo en camilla y ser trasladado inmediatamente al hospital. Por su parte, el centrocampista de Lebrija decidió, entiendo que bajo su responsabilidad, seguir sobre el verde para no dejar a su equipo con nueve en los minutos finales. El San Fernando acabó aprovechando su superioridad numérica para empatar el encuentro y estropear la fiesta balearica. Lo que hizo Cordero por ayudar a su equipo fue una auténtica temeridad. En otros deportes, como el rugby, cuando se produce un choque de estas características, los jugadores son obligados a abandonar el terreno de juego. La IFAB, organismo dependiente de la FIFA encargado de redactar las reglas del juego, autorizó hace solo unos meses ensayos para realizar sustituciones adicionales permanentes de aquellos jugadores que sufrieran traumatismos craneoencefálicos durante un encuentro, una medida a la que podían sumarse voluntariamente las federaciones de cada país. En la Española parece ser que nadie se ha pronunciado. Hasta que un día no se produzca una desgracia, nadie se mojará, pero entonces, seguramente, ya será demasiado tarde.