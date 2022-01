A la guerra, sin soldados

Si nada se tuerce, que ya saben que en esto del mercado de fichajes en la planta noble de Son Moix cualquier fax puede quedarse sin cobertura o papel en el momento más inesperado, el bagaje de Pablo Ortells en su particular odisea por las rebajas de invierno se salda con la incorporación de un guardameta de renombre que lo ha perdido en sus dos últimas temporadas, un delantero con gol que lo ha extraviado en sus dos últimos cursos y un lateral uruguayo, internacional, que viene a sustituir a Sastre. El resultado no entusiasma, para qué engañarnos, pero será a final de temporada cuando los eruditos nos dejen poner nota. Con estas armas manda Ortells al bueno de Luis García a la guerra, en una segunda vuelta que, no olvidemos, empezó hace ya tres batallas.

Entrevistas y redes: Los jugadores del Mallorca deberían tomar ejemplo de sus vecinos del Palma Los ánimos andan revueltos y no es para menos si se tienen en cuenta los resultados del equipo. Aparcando la Copa del Rey, que ahora mismo debería ser la mayor preocupación de las menores preocupaciones, el equipo debe centrar todos sus esfuerzos en el partido del próximo sábado ante el Cádiz y dejarse, por ejemplo, de perder tiempo respondiendo comentarios a aficionados en las redes sociales de manera algo desafortunada, un mensaje que evidentemente también puede aplicarse el club. Mejor estaría, por ejemplo, que si un futbolista se compromete a dar una entrevista a un medio de comunicación, lo haga. Si el problema es que no quiere, entonces que lo diga, pero que la entidad bermellona no se tenga que andar con excusas. Está feo y te hace perder tiempo. Si lo que necesita el Mallorca son espejos donde mirarse, basta que echen un vistazo a lo que hace su vecino el Palma Futsal. A esos jugadores no se les caen los anillos si tienen que arremangarse para limpiar la pista donde van a jugar el próximo partido, se agachan y lo hacen. La despreciable decisión del Rayo: Contratan a un entrenador que bromea con las violaciones Al igual que en Twitter hay ocasiones en las que hay que explicarle a la gente la diferencia entre información y comentario jocoso, también sería oportuno aclararle a algunos entrenadores lo que es una broma graciosa y lo que es una chanza despreciable. «Este staff es increíble, pero nos faltan cosas. Nos falta, sigo diciéndolo, hacer… pues… una como los de la Arandina. Nos falta que cojamos a una, pero que sea mayor de edad para no meternos en jaris y cargárnosla ahí todos juntos». Este asqueroso comentario, cuya autoría ha reconocido su artífice, sale de la boca de Carlos Santiso, nuevo entrenador del Rayo Vallecano femenino. Si grave es que diga algo así, aunque sea en un ámbito privado, peor es todavía que un club profesional, sabiendo lo que hay, se lance a contratarlo. Es reírse de su afición, faltar a sus jugadoras y hundir al feminismo. El tenista manacorí Rafel Nadal hace historia en el mundo del tenis masculino Rafel Nadal se convirtió ayer en el primer tenista masculino en alcanzar 21 títulos de Grand Slam. Se encuentra a solo tres de Margaret Court, dos de Serena Williams y a uno de Steffi Graf. Algo de otro planeta.