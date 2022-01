Una derrota dolorosa

Todas las derrotas son mal recibidas, por mucho que algunas tengan más trascendencia. La del Mallorca ante el Levante es una de aquellas que puede calificarse de dolorosa. Lo es porque se encaja ante un equipo hundido en el fondo de la clasificación, que no había ganado ningún partido en toda la primera vuelta, e incluso, por referirnos a clasificaciones usadas por García Plaza, porque es un rival de nuestra Liga, la de los equipos que simplemente buscan salvarse del desastre que supone un descenso. El Mallorca debía ganar, puntuar sí o sí al menos. No lo hizo, no supo jugar con la ansiedad de un rival que salió al campo con todo el temor del mundo y, que cuando se puso a defender su gol, se mostró como lo que era, un conjunto vulnerable.

Caben pocos peros y excusas. Los hay que las buscarán en las bajas importantes de Valjent, Kang in Lee, Dani o Baba, pero juegue quien juegue el Mallorca ha de dar más de sí. Ni Leo Román ni Llabrés lo hicieron mal y hasta alguno de los que salió del banquillo merece más minutos como Salva. No vale quejarse de que Aitor posiblemente parara el penalti de Oliván con los dos pies fuera de la raya. Lo que no se puede es tirarlo tan flojo y tan mal. Las manos de Salva en el gol de Fer Niño son discutibles y hasta el fuera de juego que le pitan a Kubo antes de marcar un gol merecía una revisión de líneas por el VAR. Lo que nos queda es una derrota, que esperemos no sea agravada por la pérdida del golaveraje ante un rival directo. Hay que reaccionar ya.