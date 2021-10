Rafa Mir amenaza a su isla querida

Magín Mir defendió los colores del Mallorca entre 1988 y 1991, alternando el filial con el primer equipo, sembrando la semilla del cariño de su hijo hacia el club. Tras encadenar varias cesiones, la guerra por su fichaje entre Atlético y Sevilla ha situado a Rafa Mir entre los grandes y ahora se está empezando a convertir en uno de los delanteros de referencia de la liga española y del fútbol español, que tan huérfano andan de una estrella nacional en ataque.

Si algo tiene claro Rafa Mir es mostrar siempre un gran respeto por el club que le abrió las puertas de la profesionalidad a su padre. En la temporada 2017/18 fue la primera vez que se enfrentó al Mallorca en Son Moix con el Valencia Mestalla (2-1). Su buen hacer el siguiente curso, con 15 goles en el filial ché, le valió un billete a la Premier League defendiendo los colores de los Wolves. Sin embargo, la aventura inglesa no cuajó y se marchó cedido. Con Las Palmas se enfrentó al Mallorca de Moreno en Segunda División y fue uno de los goleadores (2-2), aunque no celebró el tanto e hizo el gesto de pedir perdón a la grada. Caso extraño en un futbolista que no ha vestido la zamarra mallorquinista.

En el Huesca, donde estuvo cedido un año y medio, encontró la confianza necesaria y, aunque no pudo evitar el descenso del club oscense a Segunda, sus 13 goles el curso pasado y un gran torneo olímpico en Tokio le valieron un billete a cambio de 16 millones al club de Nervión.

A pesar de tener un rol de suplente, la lesión del marroquí En-Nesyri le ha abierto las puertas de la titularidad y ya ha empezado a demostrar su valía. Cuatro goles en las últimas cinco jornadas son su mejor carta de presentación. Rafa Mir destaca por su envergadura, manejando los tiempos a la perfección al jugar de espaldas y con un fuerte disparo con ambas piernas.

En el juego aéreo es siempre una amenaza, pero al espacio lo es más, aprovechando su gran zancada y rapidez. A pesar de que se le achaca cierto egoísmo en ataque, Rafa Mir está a las puertas de su temporada de consagración en Primera. Valjent y Russo deberán aplazarlo un día.