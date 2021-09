Dani Rodríguez: «Me fracturé un testículo en el Camp Nou»

El futbolista del Mallorca Dani Rodríguez desveló ayer, en una entreviste en La Ser, que hace dos temporadas corrió el riesgo de perder un testículo y que, a pesar de ello, no quiso parar para intentar salvar al club del descenso. «Todo se produjo en una jugada fortuita en el Camp Nou. Tuve la mala suerte de hacerme una fractura de testículo. En el descanso me dijeron que tenían que cambiarme. Yo no tenía prácticamente dolor. La decisión de no operarme fue más difícil. Yo el trabajo lo tengo hecho, tengo tres hijos, pero había riesgo de perder el testículo (risas)», desveló el futbolista bermellón.