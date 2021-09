Asensio busca minutos

Marco Asensio es uno de los jugadores menos utilizados por Carlo Ancelotti en este inicio de campeonato. El futbolista de Calvià, que mañana se reencontrará en el Santiago Bernabéu con el que fue su club hasta 2015, tan solo ha disputado 68 minutos en lo que va de curso. Frente al Real Mallorca el técnico italiano puede brindarle una oportunidad de oro para que se reivindique.

Fichado por Florentino Pérez por 3,7 millones de euros, Asensio se quedó cedido en el Mallorca durante la temporada 2014/15 y el año siguiente lo jugó de préstamo en el Espanyol. El delantero desembarcó en la capital en el verano de 2016 y completó tres temporadas ilusionantes bajo la batuta de Zinedine Zidane.

Pero Asensio se rompió. El ligamento cruzado anterior y el menisco externo de su rodilla izquierda se desquebrajaron en julio de 2019 y desde entonces empezó una pesadilla para el mallorquín que todavía no ha sido capaz de superar. El pasado curso, con 7 goles y dos asistencias en 47 partidos, Asensio cerró una temporada irregular, lejos de lo esperado. Con destellos, pero sin la continuidad deseada.

Con contrato vigente en el Real Madrid hasta junio de 2023, el futbolista calvianer dispone de una temporada completa para demostrar que la entidad madridista debe renovarle, o por el contrario, buscarle un puesto en el mercado debido a su bajo rendimiento.

De tener minutos este miércoles, será la segunda vez en su carrera en la que se enfrente al Real Mallorca. El futbolista, que jugó su último partido oficial enfundado en la elástica bermellona un 20 de mayo de 2015 ante la Ponferradina, tuvo la oportunidad de medirse al conjunto rojillo hace ahora dos temporadas en el Bernabéu. El mallorquín saltó al verde en el minuto 71 en sustitución de Bale, en un encuentro que siempre será recordado por el debut de Luka Romero con el Real Mallorca.

Esa temporada, marcada por el parón auspiciado por la pandemia, llegó a las diez últimas jornadas de competición, pero tuvo un rol testimonial en el equipo, dada la falta de confianza del futbolista provocada por la grave lesión que sufrió durante la pretemporada.

Con Hazard desparecido y Bale lesionado, es el momento de que Asensio dé un paso adelante y demuestre a Ancelotti su implicación. Muchas quinielas lo situaron en el once titular del equipo en Mestalla este pasado domingo, pero en la victoria blanca ante el Valencia no disputó ni un solo minuto. No sería raro que ahora el técnico italiano le brindara la oportunidad ante el que un día fue el equipo de su corazón. Asensio quiere reivindicarse y si lo tiene que hacer frente al Real Mallorca, a buen seguro que no tendrá piedad.

Ancelotti: «En el Real Madrid vivo una luna de miel»

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró ayer que vive «una luna de miel» en el conjunto madridista y que espera quedarse «mucho tiempo», a base de resultados positivos. «Ahora estoy en luna de miel con el Madrid y espero, con los resultados, quedarme mucho tiempo», afirmó Ancelotti. En su intervención, Ancelotti se negó a hablar de Superliga, al asegurar que «el día que hable de política» se retirará del banquillo, pero consideró que los ritmos del fútbol moderno son demasiado altos. «Es un problema serio, el calendario es demasiado intenso», reconoció.