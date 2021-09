Llega el Villarreal a Son Moix y lo hace en un momento muy delicado para el Real Mallorca. Luis García ha señalado este mediodía que no podrá contar con los lesionados Russo, Sedlar, Raíllo, Galarreta y Ángel para el importante encuentro frente a los de Unai Emery. Por eso y por la carga de partidos, el técnico del conjunto bermellón ha señalado que “habrá rotaciones”.

“En cada partido valoro al rival y sus características, pero lo que hay que tener claro es que entramos en una semana en la que habrá tres partidos y eso hará que haya rotaciones, para este encuentro o para el siguiente. No creo que adivinéis la alineación ante el Real Madrid, por ejemplo”, bromeó el madrileño en sala de prensa.

Luis García no ha aclarado para cuántos días tienen sus jugadores tocados, pero sí ha señalado que espera poder “recuperar a dos o tres” para el encuentro frente a Osasuna. “Galarreta sufrió un golpe el martes y es la lesión más leve de todas. Cuando te produces un golpe en una situación determinada, en ocasiones se producen hematomas. No llega al partido, pero creo que para Osasuna está seguro”, ha especificado.

Pese a los numerosos problemas, el técnico rojillo se ha mostrado positivo y ha agradecido la actitud que han tenido varios jugadores del plantel para cubrir la posición de central. “Hasta cuatro se me han ofrecido y he de decir que alguno incluso me ha sorprendido. Eso dice mucho del grupo. Ya tengo claro quién va a jugar, pero eso no significa que esté seguro. No sé si será la opción correcta. Sí os pido que no matéis al jugador que coloque como central y ojalá le salga lo mejor posible. Cuando hay jugadores que tienen que jugar fuera de su puesto, eso te trastoca un poco todo”, ha señalado.

Todas estas averías han abierto la puerta de par en par de Gayá. Luis García ha reconocido que es “muy probable” que el canterano bermellón dispute sus primeros minutos en la máxima categoría del fútbol español: “Creo que lo más probables es que debute frente al Villarreal o el Real Madrid en Primera. No digo que sea titular o que sea seguro que vaya a jugar, pero ya aviso de que hay una posibilidad muy grande de que debute”.

El preparador rojillo, que dirigió al Villarreal durante una breve etapa de su carrera, ha señalado que nunca se le ocurriría “criticar a un equipo donde ha estado” por muy “rara” que fuera su salida y ha aprovechado para alabar las virtudes del rival y elogiar el gran trabajo de Unai Emery: “Nos llega un equipazo. Para mí es como un Sevilla, con una muy buena plantilla y un gran entrenador. No sé por qué Emery no está tan valorado como otros técnicos aquí en España. Es un grandísimo entrenador y ellos tienen experiencia, calidad y gol”.

El técnico bermellón también ha aprovechado su comparecencia de prensa para hacer un llamamiento a la afición, pese a tratarse de un partido a una hora tempestiva: “Hoy, sin ir más lejos, les hemos hecho pasillo a Take y Kang In Lee y les hemos arreado bien. Si es por ellos que jugamos a las dos del mediodía, cada vez les vamos a arrear. No es una buena hora. Sobre todo para la afición. Altera comidas. Nosotros por ejemplo les hemos pedido a los jugadores que hagan un brunch a las 10:30 o así, y con eso ya tienen que llegar prácticamente al partido. Si hace calor se va a hacer pesado y todo eso afecta al espectáculo porque los jugadores llegan muertos al final. Con estos dos (Take y Kang) me da la impresión que nos va a tocar bastantes días a estas horas”.

“De todas formas, después de estar en San Mamés el pasado fin de semana, creo que cada vez hay que poner más en valor el factor campo. El cambio de jugar con público a hacerlo sin es brutal. El otro día cogió un balón Williams en el centro del campo, no pasaba nada, pero parecía que había marcado o algo. Son Moix tiene que estar a tope y es una pena que solo pueda venir el 50%. La afición es muy importante para el equipo. Todos tienen su fuente máxima de puntos en casa. Hay que perder el mínimo número de partidos posibles en nuestro fortín” ha zanjado.