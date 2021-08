«Hay que disfrutar del momento, tenemos siete puntos y nadie nos lo quita», ha afirmado el entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, tras la victoria cosechada ante el Espanyol en Son Moix. Sin embargo, el técnico madrileño quiso mandar un mensaje de tranquilidad para la gente. «Es Primera, sufriremos. Vendrán mal dadas y después del parón vienen tres partidos complicadísimos ante el Athletic, Villarreal y Madrid», ha comentado en rueda de prensa.

Los bermellones han sido superiores y así lo ha visto el preparador del conjunto rojillo. «Es el partido más completo que hemos hecho contra el Espanyol. Fuimos superiores, sobre todo en la primera parte. Los chicos han hecho un partidazo», ha analizado. García Plaza ha seguido con la misma línea de las últimas semanas en relación a la personalidad del equipo. «Somos competitivos y me gusta que sean atrevidos con el balón, pero que se sepan adaptar a diferentes escenarios es clave», ha asegurado. Sobre las variantes tácticas que ha incluido en el once, el entrenador del Mallorca ha comentado que la lesión de Pedrosa le ha hecho valorar estas variantes. «Didac es menos profundo que él y por eso hemos colocado a Kubo en banda porque en el uno contra uno es definitivo y Dani por dentro rompe muchas veces obligando a los del medio a seguirle y la verdad es que ha salido perfecto», ha explicado. Siguiendo con Dani Rodríguez, ha querido destacar la entrega del jugador de Betanzos. «Ha hecho un partidazo y no sólo por el gol. Corre como ninguno, aporta pulmón y luego con balón marca las diferencias», ha elogiado. El que tampoco se ha escapado de la buenas palabras de Luis García fue Oliván. «Es el espíritu del equipo. Debuta en Primera y está cumpliendo a la perfección», ha declarado.

También ha agradecido el apoyo de la afición durante todo el partido. «Han estado de 10. Nos han animado en todo momento y han apretado cuando lo necesitábamos», ha relatado. Para finalizar, ha zanjado la polémica que le sobrevuela con Moreno y ha quitado hierro al asunto. «No tengo ninguna relación con él, es muy buen entrenador, pero en nuestro círculo no tenemos amistades, es una cosa extraña», ha manifestado.