Malgrat tot, bones sensacions

Tenint en compte que ha estat el primer partit de la temporada, que les condicions meteorològiques eren adverses i que el rival té més experiència, el Mallorca no va jugar malament, però tampoc no va fer gaires mèrits per guanyar. Empatar a un davant el Betis, un equip tècnicament superior, no és un resultat dolent. L’equip de Manuel Pellegrini, molt més madur i més fet a la primera divisió, va dominar durant quasi tot el temps, sobretot a la segona part, però tampoc no va tenir oportunitats clares per endur-se’n els tres punts. De fet, i recordant el partit fredament, el Betis va empatar sense xutar entre els tres pals i gràcies que Reina es feu el gol a si mateix. L’afició mallorquinista ben segur que esperava un poc més de la reaparició de Take Kubo. Vist el domini del Betis, el japonès es dedicà més a defensar que a crear joc quan l’equip necessitava tenir la pilota. En aquest sentit, tot fa pensar que els canvis introduïts per Luis García Plaza no foren gaire encertats o no tingueren el rendiment esperat. Tot i això, l’aposta per ajuntar al centre del camp Baba, Salva Sevilla i Ruiz de Galarreta no sembla una mala idea i, de fet, varen rendir a la primera part. A la segona, tant l’andalús com el basc foren substituïts, i l’equip se’n ressentí. En aquest aspecte, el més destacat fou Baba, que acabà fos, però essent el jugador més centrat i amb més criteri del Mallorca, juntament amb els defenses Raillo i Valjent. La idea tàctica de Luis García Plaza és ben clara, però l’haurà de polir sobretot en atac a mesura que avanci el campionat. En tot cas, les sensacions no són dolentes i l’equip ha mostrat la solvència habitual. La pròxima jornada viatja a Vitòria i s’enfrontarà a un Alabès que ho va passar malament per mantenir la categoria. Evidentment, serà una altra història.