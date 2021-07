Este jugador eleva el nivel, pero no basta | Por Sebastià Adrover

No tengo ninguna duda de que Pablo Ortells tiene hechos los deberes, que sabe lo que quiere y que reforzará al Mallorca lo mejor que pueda. Las notas se la pondremos al final, como en el colegio, pero es evidente que, a dos días de que se inicie la pretemporada, todavía queda mucho por hacer. El fichaje de Ángel es toda una declaración de intenciones. Es un delantero que eleva el nivel de lo que hay en la plantilla, tiene experiencia de sobra en Primera División, una categoría en la que ha marcado cuarenta goles, una cifra que debe respetarse. Ya son muchos más que los que habían anotado en la elite toda la plantilla junta de Vicente Moreno en el último asalto a la elite. Sin embargo, no hay que engañarse. Este equipo debe reforzarse mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora, es evidente. El mercado está paralizado y la Eurocopa no ayuda a animarlo, pero Luis García Plaza necesita muchos más mimbres para salir a competir con garantías entre los mejores. Los héroes del último ascenso se merecen la gloria eterna, pero necesitan rodearse de jugadores contrastados. La lección del último descenso no debe olvidarse. Como dijo en su momento Mateu Alemany, la Primera División es el mayor patrimonio del club y debe cuidarse como sea. Sin excusas. Y eso pasa por tener un Mallorca competitivo que sea capaz de mantenerse. Ortells no puede equivocarse, de su olfato depende este proyecto tan bonito.