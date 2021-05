La fiesta del Mallorca sigue en el campo

El encuentro reunía todos los alicientes para ser un tostón considerable. Sin nada en juego, más allá del honor y el orgullo, lo más emocionante ha llegado cuando el árbitro ni siquiera había señalado el inicio del encuentro. El Tenerife le ha hecho el pasillo al Mallorca en reconocimiento a su ascenso, un detalle de grandeza más que merecido. Eso sí, la mayoría de los jugadores que lo han recibido de forma directa no han tenido tanto protagonismo como les hubiera gustado. Quizá por eso han jugado hoy. Porque, a excepción de Joan Sastre, que ha ejercido de capitán, y Galarreta, los titulares esta noche han tenido un rol de suplente en esta temporada inolvidable. Era la oportunidad para reivindicarse y para convencer a Luis García Plaza de que merecen seguir vistiendo estos colores en Primera División.

El que ha demostrado tenerlo más claro ha sido Mollejo, que ha marcado un buen gol de cabeza tras un saque de esquina lanzado por Trajkovski y que antes ya había obligado a lucirse a Serantes con un remate a bocajarro. El partido ha sido entretenido y los bermellones no han demostrado tener resaca del jolgorio del martes noche, al menos los que han jugado, cuando se confirmó matemáticamente el salto a la elite. Han sido mejores que los canarios, que no se jugaban nada y que apenas han inquietado a Parera, que ha vuelto a tener su oportunidad, la de cada temporada. Solo un tiro fuera del ex balearico Shashoua, y poco más ha sido el balance de la primera mitad. Con Galarreta como jefe de operaciones, el Mallorca ha dado buena cara, se ha mostrado con la misma intensidad con la que celebraron el cambio de categoría. Y eso siempre es buena señal.

En la segunda el panorama no ha cambiado demasiado, aunque los locales han estado más activos, apretando algo más. Un remate de Nono ha sido un buen susto nada más empezar, pero los baleares han seguido ordenados atrás, con un buen Russo y un participativo Sastre, como casi siempre, que incluso ha probado fortuna con un tiro que ha atrapado Serantes. El Tenerife ha respondido con otro zurdazo de Álex Muñoz, casi tan bueno como el de Aitor Sanz, pero en ambas ocasiones ha respondido Miquel Parera con fabulosas intervenciones. El manacorí, una vez más, ha demostrado que se puede confiar en él, por mucho que esté a la sombra de Reina. El duelo se ha alocado y los visitantes han tenido la oportunidad de sentenciar, pero el chut de Mboula, absolutamente solo tras una buena contra, se ha encontrado con la manopla de Serantes. Ha sido el momento de los porteros porque porque Parera, otra vez, ha estado decisivo al blocar un gran remate con la puntera de Fran Sol. El Mallorca regresa a la isla con el regreso a la máxima categoría y un triunfo como regalo. Vaya botín.

Tenerife: Serantes, Kakabadze (Aitor Sanz, min. 46), Sergio, Sipci, Álex Muñoz, Alonso, Alberto (Moore, min. 46), Vada (Germán, min. 75), Shashoua, Joselu (Fran Sol, min. 57) y Jacobo (Nono, min. 36).

Mallorca: Parera, Joan Sastre, Russo, Sedlar, Cufré, Baba, Galarreta (Murilo, min. 66), Febas (Dani Rodríguez, min. 81), Mboula (Antonio Sánchez, min. 77), Mollejo (Lago, min, 76) y Trajkovski (Cardona, min. 65)

Goles: 0-1, Mollejo marca de cabeza tras un córner lanzado por Trajkovski (min. 42)

ÁRBITRO: Ávalos Barrera (C. Catalán). T. amarillas: Kakabadze (min. 11), Alberto (min. 12), Mboula (min. 38), Baba (min.66), Vada (min. 67), Sergio (min. 79).