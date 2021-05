Amb la benzina justa

Amb l’Espanyol certificant l’ascens a Saragossa, ara només queda una plaça buida per pujar a la Primera Divisió i, tot i que serà a poc a poc, el Mallorca no ha de tenir gaires problemes per accedir-hi. Un partit a La Rosaleda anys enrere havia estat un partit de Primera Divisió. No era estrany veure un Màlaga-Mallorca a la màxima categoria. Però el d’aquesta darrera jornada forma part d’una altra història i tenia uns objectius ben diferents.