No va a ser nada fácil

Aunque supongo que todo el mundo lo sabe, los jugadores y técnico del Mallorca los primeros, no va a resultar nada fácil lograr el ascenso directo, o al menos sin sufrir de lo lindo un par de domingos más. Y no lo será porque para ello hace falta que el Mallorca recupere su mejor versión en este final de Liga en el que todos, como el Castellón ayer, se juegan algo. O por arriba o por abajo. En Castalia el Mallorca notó en exceso que su unidad B en ataque no es la misma que la que componen Amath y Abdón. Álvaro se fajó duramente con los centrales albinegros, pero no ganó ni un balón y el único que le llegó franco para embocarlo no lo supo introducir dentro. De Marc Cardona, poco se puede decir, salvo que, por una cosa o por la otra, se ha olvidado de las cualidades que se supone le adornaban para llegar a jugar en Primera. Mollejo no se entendía ni a la de tres con Sastre, y Murilo fue el que estuvo más discreto. Ha sido un partido de dominio infructuoso del Mallorca, de abrumadora posesión de la pelota para los hombres de García Plaza, 69% contra 31%, pero sin meter el miedo en el cuerpo al rival. El Castellón salió al campo pensando que lo primero que tenía que hacer era mantener el punto que le daba el cero a cero. Y se encontró con el gol en la única ocasión que tuvo en los 97 minutos que duró el trance. Ahora, pendientes de que acabe la jornada, y sobre todo el decisivo partido Almería-Espanyol, solo queda enfundarnos la camisa periquita y rezar para que el equipo de Moreno frene a nuestro máximo perseguidor. Lo sabremos el lunes.