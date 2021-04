LaLiga deja de pagar chárteres y PCR al Mallorca y a los clubes de Segunda

LaLiga, la patronal futbolística que preside Javier Tebas, no lo reconoce ni lo reconocerá. Es más, a los equipos de Segunda División que han protestado, formalmente, por supuesto, por teléfono, por decisiones tan incoherentes en comparación con lo vivido hasta la fecha, los portavoces de LaLiga les han asegurado que no era “por falta de dinero”, sino porque la situación ya no requiere la necesidad (y seguridad) de viajar en vuelos chárteres ni realizar los carísimos PCR. LaLiga considera que todo el mundo puede ya viajar en vuelos regulares y/o en autobús, y realizar únicamente test de antígenos “porque está demostrado que detectan mucho mejor la carga viral”.

El Real Mallorca es uno de los clubes afectados. Toda la pasada temporada y lo que se ha completado de la actual, la expedición se ha desplazado en vuelos chárters, con la consiguiente ayuda de LaLiga. A partir de ahora, el Mallorca viajará en vuelo regular en los cinco desplazamientos que le quedan, Castellón, Sabadell, Málaga, Tenerife y Ponferrada, unos viajes que le costarán en torno a los 150.000 euros.

Sea como fuere, es decir, sea porque LaLiga se ha quedado sin dinero (un ejecutivo de uno de los equipos catalanes de Segunda ha reconocido a El Periódico -perteneciente a Prensa Ibérica, mismo grupo editorial que Diario de Mallorca- que un miembro de la patronal le ha llegado a justificar el recorte diciéndole que “los equipos de Primera han protestado porque os damos demasiado dinero”) o sea porque el staff de Tebas piense que la situación sanitaria está, que no lo está, desde luego, lo suficientemente controlada como para no gastarse más dinero en vuelos chárter, que evitan contagios, lo cierto es que, desde hace unas semanas, días, la patronal ha dejado de subvencionar los chárter y ha decidido ahorrarse, también, el dinero de PCR.

"LaLiga dice que los vuelos regulares ahora son seguros, pero a nosotros nos parece muy incoherente mantener, si es así, las otras restricciones", señala un presidente

Eso ha indignado a los equipos de Segunda, muy especialmente a los isleños: Real Mallorca, Tenerife y Las Palmas. Es más, Las Palmas, que este sábado juega en Oviedo, ha llegado hoy a Asturias y regresa a su isla el domingo, es decir, sin chárter ha tenido que coger múltiples vuelos nacionales y hacer un montón de saltos. Y así todos. Hasta ahora, LaLiga pagaba la diferencia de lo que costaba un viaje normal, con vuelos regulares, y lo que cuesta un chárter. Si un desplazamiento con vuelos normales costaba 12.000 y el mismo desplazamiento en chárter salía por 25.000, la patronal abonaba al club que viajaba los 13.000 euros de diferencia.

El problema, según se quejan cuatro clubs de Segunda, es que LaLiga ha dejado de ayudarles con los vuelos, desplazamientos y PCR, justo “aprovechando el truco, la trampa, de que como estamos ya en las últimas diez jornadas, no podemos aplazar ningún partido por Covid-19, lo que nos dificulta aún más driblar la posibilidad de que nuestros futbolistas se contagien”.

Es evidente que LaLiga juega con la ventaja de que muchos equipos, por ejemplo, el Sporting de Gijón y el Espanyol, por citar solo dos casos de plantillas muy castigadas por el virus, tienen ya muchos futbolistas que han superado la enfermedad. “Pero lo que es totalmente incoherente”, señala otro máximo responsable de un equipo del norte de España, “es que, muy bien, nos hacen viajar en vuelos regulares, mezclándonos con viajeros normales, pero si vamos en autobús, tenemos que hacerlo en dos autobuses y para hospedarnos tenemos que seguir en habitaciones individuales y se mantiene la prohibición de no poder salir del hotel. ¿Qué sentido tiene eso? Es todo muy incoherente, estamos a salvo en el hotel, pero no en los aeropuertos y/o aviones”.

El corte de la ayuda de la patronal a los equipos de Segunda se produce en las diez últimas jornadas, que es cuando ya no pueden aplazar partidos por Covid-19

LaLiga responde, para no esgrimir que es, sin duda, un tema de ahorro, que ya está demostrado que los aviones son seguros. Y la misma tesis se argumenta para el cambio de PCR a antígenos, diez veces más baratos que el test importante. Pero, eso sí, en cuanto se produce la plaga de positivos del Mirandés, LaLiga paga una ronda de PCR a todos para ganar en tranquilidad.

La indignación de los clubs afectados se multiplica cuando hablan de un tema tabú, casi secreto, del que nadie habla y son las múltiples multas, sanciones económicas, que LaLiga impone a esos clubs por cualquier detalle, por mínimo que sea. “Los directores de los partidos”, señala un gerente de un equipo de Segunda con aspiraciones a subir a Primera, “nos machacan a multas y, no vienen, no, a controlar el partido e informar. Tenemos la sensación de que ejercen de policías y se pasan el día haciendo fotos con sus móviles para, luego, sancionarte por cualquier detalle. Por ejemplo, que algún futbolista se entretenga demasiado en el vestuario. LaLiga nos da menos dinero, sí, pero su ánimo recaudatorio no ha descendido ”.

“Con lo que más les gusta castigarte y sacarte el dinero”, indica otro alto ejecutivo de un club de Segunda de la zona media, “es con la utilización de imágenes de tu partido en las redes sociales, sobre todo si cuelgas un gol de tu equipo en la web o en las redes antes de las 10 de la mañana del martes”. Otro profesional administrativo recuerda que, hace quince días, tuvo que pagar una multa de 800 euros “por compartir una ‘storie’ de Instagram en la que había una imagen de nuestro partido”. “Para recaudar sí que están al día, desde luego”, se queja un último ejecutivo.