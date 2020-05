Abdón Prats: "Nuestra fortaleza puede con todo"

El jugador del RCD Mallorca, Abdón Prats, tiene claro que en las once jornadas que restan para finalizar el campeonato todos los jugadores de la plantilla tienen que estar listos para dar el máximo nivel. "Incluso el utillero va a tener que estar preparado para salir al campo. Va a haber muchos partidos con pocos días de margen para recuperar y eso nos va a dar opciones a todos. Vicente Moreno nos conoce bien y sabe que, cuando nos necesite, vamos a dar el máximo", ha asegurado el mallorquín.

Hasta el parón de la competición, Abdón Prats había participado en 13 partidos pero cree que su mejor nivel está por venir. "La gente que no estábamos participando tanto, nos hemos mentalizado que hemos de volver más fuertes, más en forma. Eso es lo que he intentado y me he preparado mentalmente para volver a ser una pieza muy importante. El año pasado, por estas fechas, lo fui y quiero volver a repetirlo. Creo que es una situación idónea para mí. Estoy convencido de que voy a poder ayudar mucho al equipo. Hasta ahora no me han salido las cosas como quería pero ahora siento que estoy en mi mejor momento y listo para ayudar a este club a conseguir el objetivo de la permanencia en Primera".

El delantero también se ha referido al hecho de tener que jugar sin público en los cinco partidos que quedan por disputarse en Son Moix este curso. "Va a ser difícil jugar sin el apoyo en el campo de nuestra afición, que siempre ha estado a nuestro lado. He visualizado mi primer gol en Primera con el RCD Mallorca. Lo celebraré como si fuera la final de la Champions y hubiera 100 mil personas en las gradas. Pero lo más importante es que sean goles que ayuden al equipo a lograr la permanencia".