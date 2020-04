Xisco Campos y Abdón Prats se preocupan por los veteranos del Real Mallorca

Dos de los jugadores más representativos del actual Real Mallorca, el capitán Xisco Campos y Abdón Prats, han hecho dos llamadas muy especiales. Ambos futbolistas mallorquines han levantado el teléfono para interesarse por el estado de salud de Joan Forteza y Julià Mir, dos de los veteranos más ilustres de la entidad, en plena lucha contra el Covid-19.



Esta pandemia, que afecta sobre todo al sector de la población que tiene más edad, ha obligado a la reclusión en casa de toda la población y Julià Mir y Joan Forteza han expresado su gratitud por estas llamadas al mismo tiempo que han confirmado que se encuentran en buen estado de salud, así como todos los integrantes de más edad de la Asociación de Veteranos del Real Mallorca.



"Estoy relativamente bien, pero confinado en mi casa de Palma", reconoce Joan Forteza, de 86 años, en conversación con Xisco Campos. "Esta situación no es agradable para nadie y mucho más larga de lo que podíamos imaginar en un principio todos, pero me alegro mucho de haber recibido tu llamada", prosigue. "A nosotros nos tienen bien vigilados, controlando todos nuestros movimientos", admite el capitán bermellón en la conversación telefónica que mantiene con el veterano futbolista del club. "Ahora mismo no pensamos en hacer goles, lo primero es que se normalice esta situación y luego ya habrá tiempo para pensar en el fútbol", sintetiza el central de Binissalem.



Joan Forteza fue el primer presidente de esta asociación y Julià Mir le relevó en el cargo hasta que Paco 'Chichi' Soler cogió las riendas el pasado año. Forteza fue el autor del primer gol del club en la Primera División, cuando cabeceó al fondo de las mallas un centro del propio Mir el 18 de septiembre de 1960 en la segunda jornada del campeonato contra el Racing de Santander.





"Uep Abdón, qué alegría., relata Julià Mir, de 78 años. "Vivo en el Paseo Mallorca, con un buen balcón, así que dentro de lo que cabe no me puedo quejar", asegura., asegura por su parte el futbolista de Artà.Julià Mir tiene en común con Abdón Prats el hecho de. El extremo de Sa Pobla anotó en Vallejo contra el Levante en 1960 y Abdón contra el Deportivo de La Coruña el pasado 23 de junio del pasado año.