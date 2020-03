Así pasa la cuarentena Valjent: entrena, lee, cocina y limpia

Martin Valjent, jugador del RCD Mallorca, ha querido dar ánimos a loas aficionados bermellones y mostrar cómo es rutina durante esta cuarentena por el coronavirus. El eslovaco ha acompañado su vídeo con el mensaje "Don't worry be happy at home" ("No te preocupes, sé feliz en casa"), que ha acompañado con un emoji de una cara sonriente.



El defensa, en un vídeo de escasos 50 segundos, enseña qué hace en casa: ejercicios para intentar mantener la forma, yoga, leer, jugar con la consola€ y también hacerse la comida, fregar y limpiar, como cualquiera de las personas que ahora mismo están confinados durante este estado de alarma.



Valjent despide su vídeo con el lema "Quédate en casa", también traducido al inglés y eslovaco,