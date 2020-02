El Mallorca empata en una locura de partido ante el Betis

Un punto de oro ha conseguido el Mallorca en el Benito Villamarín en un partido de locura, con seis goles, cuatro en la primera parte. El equipo de Moreno se ha mostrado acertado en ataque pero, como en otras tantas ocasiones, ha sido un agujero en defensa. Ha encajado tres goles, pero pudieron haber sido algunos más si Reina y altas dosis de fortuna no hubieran hecho su aparición. El punto sabe a gloria para un Mallorca que ha estado muy cerca de perder una vez más. Y ha llegado gracias a tres golazos, firmados por Cucho, el mejor de los rojillos, Budimir y Kubo. Nunca el Mallorca de Moreno había marcado tres goles a domicilio, tampoco en Segunda B ni en Segunda.

La primera parte ha sido una auténtica locura. Ha acabado con empate a dos, pero podrían haberse marcado algún gol más, sobre todos los locales, que han chocado con el poste en el minuto 26 con un remate de Loren.

Por primera vez el Mallorca se ponía por delante en el marcador lejos de Son Moix. Ha sido al cuarto de hora cuando Cucho ha sorprendido a Joel con un empalme que le ha llegado de un rebote. Un golazo en toda regla para el colombiano, que ha realizado un partido excelso. Pero ya dicen que la alegría dura muy poco en la casa del pobre, y solo un minuto después el Betis lograba el empate gracias a un claro penalti cometido por Koutris, que debutaba como titular. El griego ha arrollado a Fekir. Gil Manzano no ha tenido ninguna duda. Diez minutos después el Mallorca se volvía a adelantar en una gran jugada colectiva culminada por Budimir. Otro golazo en una acción iniciada por Raíllo, que ha puesto un balón en largo a Cucho. El colombiano se la ha dejado a Kubo y el japonés a Budimir, que ha hecho un giro sobre sí mismo para batir a Joel.

Estaba el Mallorca en una situación ideal, en la que no se había encontrado en toda la temporada. Pero de nuevo los rojillos no aguantaron la ventaja. Solo seis minutos, los que tardó el Betis en marcar. De nuevo desde los once metros en otro penalti claro por unas manos de Gámez, que hacía seis minutos que estaba en el terreno de juego por la lesión de Koutris. Fekir lanzó la pena máxima y Reina estuvo a punto de pararla.

La mejor noticia para el Mallorca es que se llegó a descanso. Sufría demasiado en defensa y tocaba calmar los ánimos tras una primera parte que fue un tobogán. Y la segunda no pudo comenzar peor para los rojillos, que a los dos minutos encajaba el tercero, marcado por el veteranísimo Joaquín, que dejó en evidencia a Pozo con su regate y retratado a Reina, que pudo hacer más.

Como otras tantas veces el Mallorca ha desaparecido del terreno de juego. El Betis ha seguido siendo el dueño de la pelota, ha jugado con más criterio y, sobre todo, con más calma. Los de Moreno solo perseguían el balón y a duras penas armaban un contragolpe. Moreno se la ha jugado a veinte minutos del final con la entrada de Lago por Baba, y la jugada le ha salido bien porque solo un minuto después Kubo ha empatado a tres goles con un fuerte remate respondido con dudas por Joel.

Con el empate, Rubi también ha movido pieza, y ha quitado al medio centro defensivo William por Aleñà, y cuatro después a Tello por Joaquín. Estaba claro que el Betis iba con todo a por la victoria, el único resultado que le valía. El Mallorca, en cambio, se conformaba con el empate, un botín muy preciado y que solo ha conseguido una vez esta temporada. Gil Manzano ha añadido cuatro minutos, que se han hecho eternos para los rojillos.

Hay que dar por bueno el punto, que debe suponer un chute de moral para los rojillos, faltos de autoestima. Un empate que le sirve para salir momentáneamente del descenso a la espera de lo que haga este sábado el Celta ante el Leganés.