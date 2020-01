Celades medita cambiar el sistema de juego para enfrentarse al Mallorca

El cortocircuito sufrido por el equipo en la semifinal de la Supercopa y los problemas físicos que han arrastrado Guedes, Rodrigo, Vallejo y Ferran Torres precipitarán el regreso mañana a la normalidad del 4-4-2 en Mallorca. La experiencia ha demostrado a Albert Celades que el sistema 4-3-3 –o las variantes del 4-1-4-1 y el 4-2-3-1– apenas ha funcionado más allá de la victoria en Stamford Bridge en la Champions. El objetivo, frente a un Mallorca que tratará de cubrirse de los dañinos contragolpes blanquinegros, consistirá en dar amplitud a las bandas con Denis Cheryshev y Carlos Soler.

Desde mediados de octubre, el Valencia no ha podido contar con la verticalidad de Guedes, un contratiempo al que se unió el viernes la lesión ósea de Ferran Torres en el entrenamiento. El de Foios está haciendo todo lo posible para llegar a tiempo a Son Moix. Pese a que la plantilla cuenta con amplitud y calidad de sobra para solventarlo, lo cierto es que su baja sería perder al futbolista más en forma del equipo en los últimos tiempos. Eso sí, Celades tiene soluciones. Pensadas y trabajadas. Después de tres partidos aportando desde el banquillo, superada la lesión muscular que le frenó con el Lille, Cheryshev apunta a la titularidad en el extremo izquierdo. Posición en la que ensayó el jueves por delante de Gayà, y en un medio campo con Parejo y Coquelin en el doble pivote.



Maxi prueba con Gameiro



Por su parte, Carlos Soler se desenvolvió sin peto en el otro equipo. El '8' probó en el lado derecho, defendido unos metros más atrás por Daniel Wass. En el mismo equipo, Maxi Gómez y Kevin Gameiro se entrenaron haciendo pareja de delanteros. Cabe recordar que el uruguayo, que se quedó en el banquillo en el duelo de la Supercopa en Arabia Saudí, revitalizó junto a Cheryshev al Valencia al final de la segunda mitad.

En cuanto a los extremos, a pesar de que esta temporada suma ya más partidos en la izquierda, Soler está totalmente habituado a desempeñarse por la derecha tras dos temporadas de reconversión a las órdenes de Marcelino García. La opción número uno en Mallorca será el polivalente centrocampista, si bien a Celades le quedaría la alternativa de adelantar al danés Wass y colocar a Jaume Costa a pierna cambiada.

Ferran Torres, incluso, se mantiene como alternativa, aunque no es fácil que llegue en plenitud al partido del domingo al mediodía. El '20' se ha resistido toda la semana a descartarse de Son Moix y las pruebas médicas, a las que se sometió el jueves, son positivas y le permitieron entrenarse ayer. "Todo 'Ok' para volver a los entrenamientos con el equipo', escribía Ferran. Tiene altas opciones de entrar en la lista de convocados para viajar a Palma, siempre y cuando no se resienta al probarse con el grupo. Celades tiene la última palabra con el Barça –25 de enero– a la vuelta de la esquina.

Otra buena noticia es la incorporación al trabajo de Diakhaby tras ser papá de un niño. El galo se entrenó a tope al lado de Gabriel, algo que aún no pudo hacer Garay, que se quedó en el gimnasio como Rodrigo y Ferran. Todo apunta a que el equipo desplegará en Mallorca de nuevo su sistema de seguridad, el 4-4-2, con el que venció y convenció en San Mamés, Ámsterdam, resucitó en campos como el Metropolitano u Orriols, ganó al Villarreal o plantó cara en la Liga al Real Madrid.



Gloria



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Balears informó de que la borrasca Gloria, el primer temporal del año, "se estrena con lluvia, viento y mala mar", que afectará a Balears a partir de hoy, cuando la noche ya "esté muy avanzada", mañana, también el lunes y, probablemente, el martes. Esto puede afectar de manera seria al Valencia por varias circunstancias. Mañana en Son Moix ante el Mallorca a partir de las doce del medio día, y dado el nivel de alerta del temporal, no es descabellado pensar que pueda peligrar la celebración del partido. Hasta no sería extraño pensar que pueda peligrar el retorno del equipo en avión tras el encuentro. superdeporte valència