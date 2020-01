Febas clasifica al Mallorca en la Copa

Un gol de Aleix Febas a los 26 minutos le ha bastado al Mallorca para estar presente el próximo martes en el bombo de la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Al final, la diferencia entre un Primera y un Tercera como el Zamora se ha evidenciado solo en el ajustado resultado porque los castellanos han realizado un partido más que digno, demostrando porqué es el mejor líder de Europa.

Vicente Moreno ha vuelto a apostar por los tres centrales, Sedlar, Raíllo y Valjent, como en Granada, prescindiendo de los extremos, con Budimir y Cucho Hernández en punta. El partido ha sido malo, aburrido para el espectador, porque pasaban muy pocas cosas. El Zamora era todo voluntad, entrega y entusiasmo ante un Mallorca dispuesto a quitarse de encima el trámite con los menores sustos posibles. La verdad es que el equipo rojillo no ha pasado por excesivos apuros, aunque lo estrecho del marcador siempre daba lugar a que el más mínimo error se pagara con el empate.

No ha sido un partido brillante del Mallorca, tampoco se esperaba que lo fuera porque el equipo no está para excesivas alegrías, pero la clasificación debe servir para aumentar la autoestima, que falta hace, en un equipo que ha roto una racha de seis partidos sin conocer la victoria. Que Moreno no se fiaba del Zamora lo demuestra la alineación que ha puesto en liza, con solo Lago y Dani Rodríguez fuera del once titular entre los habituales.

En la segunda parte el Zamora le ha puesto una marcha más, y ha podido empatar en el minuto 70, pero Sergio García se ha encontrado con un Fabricio que ha cubierto muy bien la portería y al delantero local se le ha hecho de noche. Que Moreno no quería que ninguna circunstancia le obligara a salir de su guion previsto lo demuestra el hecho de que sustituyera a Salva Sevilla solo dos minutos después de ver tarjeta amarilla a la hora de partido. Pedraza ha entrado en su lugar para fortalecer el centro del campo. También ha vuelto a pisar un terreno de juego Trajkovski, otro de los olvidados de Moreno, que ha entrado por Cucho a falta de veinte minutos. Y a diez del final ha sido Dani Rodríguez el que ha entrado por el goleador Febas. En la primera pelota que ha tocado el gallego ha rematado al poste derecho de la portería de Villanueva, con toda la portería para él. Ha culminado de esta manera un rápido contragolpe iniciado por Fran Gámez en el que ha participado Budimir. El Mallorca se podría haber ahorrado diez minutos de sufrimiento.

En cualquier caso, el conjunto rojillo ha logrado el objetivo de la clasificación, que es de lo que se trataba. Ahora le esperan los dieciseisavos de final también a partido único, seguramente ante un Segunda, el próximo 22 de enero. Ahora toca de nuevo la Liga, con la visita del Valencia a Son Moix.