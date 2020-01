La decisión de Vicente Moreno

Vicente Moreno pierde a dos de sus intocables para el duelo del domingo en Granada y tiene varias opciones sobre la mesa para sustituirles, aunque eso suponga variar un poco el dibujo. Baba y Budimir vieron la quinta tarjeta amarilla en el partido ante el Sevilla, el último de 2019, por lo que se quedarán en la isla. Sobre el papel sus sustitutos naturales son Pedraza o Señé en el caso del pivote defensivo y Cucho en el del delantero, pero hay muchos matices que también abren el abanico apuntando a Abdón y Chavarría.

Lo que es seguro es que el entrenador valenciano ha tenido tiempo suficiente en estas fiestas de Navidad para tomar una decisión que ha ido perfilando con estos primeros entrenamientos de 2020. Para el hueco que deja Baba puede apostar por Pedraza, que sale de una lesión, o Señé. Ambos han tenido muy pocos minutos.

En el caso de uno de los héroes del pasado ascenso su concurso esta temporada se reduce a dos partidos, o lo que es lo mismo, setenta y cuatro minutos disputados ante el Espanyol y Valladolid -fue titular-. Señé ha actuado en tres de Liga, nunca desde el inicio -sesenta y tres minutos-, y el de Copa.

Otra opción, más remota, es la de adelantar a Valjent o Raíllo como pivotes y mantener a Sedlar en el centro de la defensa. O que Salva Sevilla y Dani Rodríguez sean el doble pivote, con Febas por delante de ellos.

Otra de las incógnitas es la apuesta que hará Moreno para la delantera. La baja de Budimir, máximo goleador del equipo con seis dianas, es muy sensible. Si Moreno mantiene a Lago y Kubo en las bandas, Cucho es el que tiene todas las papeletas para ser el elegido, pero quizá Moreno considera que no está para disputar los noventa minutos tras no haber realizado pretemporada. Eso sí, el colombiano ha participado en los últimos cuatro partidos del año, siempre como suplente.

Abdón y Chavarría también tienen opciones, aunque hasta el momento su papel en el equipo ha sido residual y no han anotado. El artanenc, autor del gol del ascenso, apenas ha jugado nueve encuentros para un total de 180 minutos. Solo fue titular en el de Copa, lo mismo que el argentino, que ha actuado en seis choques -160 minutos-. Además, Álex Alegría, que también podría haber sido titular, fue operado antes de Navidad por una rotura en los escafoides de la muñeca izquierda. Otra posibilidad es la de ubicar a Lago arriba, aunque la respuesta a todo eso solo la tiene Moreno.

Los Cármenes: Venció en 2013 en Primera

El Mallorca visitará el domingo el campo del Granada, el único rival al que ha derrotado a domicilio en Primera División desde 2013, por 1-2 en la jornada vigésimo sexta, con goles de Alejandro Alfaro y Tomer Hemed. El tanto de los granadinos fue obra de Manuel Agudo 'Nolito'. Los bermellones descendieron ese año y este curso solo ha obtenido un punto como visitante.