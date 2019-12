El Mallorca estrecha su relación con Japón

El fichaje de Take Kubo por el Mallorca continúa dando sus frutos. Esta mañana, el club ha presentado el nuevo acuerdo alcanzado con Konami para poseer en exclusiva los derechos del club en su videojuego Pro Evolution Soccer. El acto ha contado con la presencia del CEO de la entidad bermellona Maheta Molango, el Senior Producer de Konami Manorito Kosoda, y los jugadores de la primera plantilla Aleix Febas, Salva Sevilla, Lago Junior, Iddrisu Baba, Take Kubo y Cucho Hernández.

Con este nuevo acuerdo, que expira el próximo 30 de junio de 2020, el Mallorca se une al Barcelona de Leo Messi y a la Juventus de Cristiano Ronaldo como únicos clubes europeos que ceden por completo sus derechos al gigante asiático. Maheta Molango se ha congratulado de este nuevo sponsor, que permitirá aumentar los ingresos en las arcas mallorquinistas. "Para nosotros es un acuerdo que va más allá del dinero. Evidentemente es un acuerdo que nos permite seguir creciendo como club", ha comentado. A pesar de ello, Molango ha vuelto a recordar que el club es el equipo de Primera División con el presupuesto más bajo de toda la categoría: "La realidad es la que es. El Mallorca tiene un presupuesto de 29 millones. Los competidores actuales están por encima: el Eibar tiene 52 millones, el Leganés alrededor de 60, el Celta 60-70. Aunque agradecemos la aportación económica que va a ser importante en nuestro crecimiento, la realidad es que competimos por los mismos jugadores que ellos".

"Nuestra receta del éxito no está basada en el dinero. Si hemos llegado hasta dónde hemos llegado no ha sido por gastar más dinero que los demás, sino porque tenemos a un grupo de chavales extraordinarios", ha añadido.

Take Kubo, el gran protagonista del acto, ha reconocido que suele jugar a este tipo de videojuegos. "No he visto la media que tengo que en el juego, pero espero que sea muy alta", ha bromeado. "Tengo el juego instalado en el móvil, pero todavía no he conseguido ficharme para el Mallorca", ha añadido.

Por su parte, Salva Sevilla se ha felicitado por haber llegado hasta aquí en apenas dos años, gracias a la buena marcha del equipo. "Parece increíble. El trabajo bien hecho del club da sus frutos, pero tenemos que ser ambiciosos y querer seguir creciendo".

Uno de los interrogantes para este fin de semana será el estado de Lago Junior, que fue baja por lesión ante el Barcelona. "Llevo un par de días entrenando. Esta mañana he completado la mitad de la sesión con el equipo y el sábado, en el último entrenamiento con el equipo, veremos cómo me encuentro. Me siento mejor esta semana", ha reconocido el costamarfileño.

El colombiano Cucho Hernández, que debutó ante el Barcelona el pasado sábado, espera volver de Balaídos ante el Celta con buen resultado. "Estoy contento de haber debutado con el equipo, me hacía falta sentir este de nuevo. El partido ante el Celta es importantísimo, sabemos que tenemos que volver con un buen resultado", ha declarado.

Para acabar el acto, los jugadores han disputado entre ellos un partido al Pro Evolution, donde se ha visto que Salva Sevilla y Cucho Hernández están por muy encima del resto. Baba, que ha reconocido que le gusta jugar "solo", ha encajado una gran goleada jugando junto a Aleix Febas.