El Mallorca fichará un lateral izquierdo y un extremo en enero

Faltan apenas tres semanas para que dé comienzo el periodo oficial de mercado de fichajes de enero y la dirección deportiva del Mallorca trabaja a destajo para cubrir tres posiciones muy específicas que permitan al equipo dar un salto de calidad para afrontar con garantías la segunda vuelta del campeonato. El club bermellón anda a la búsqueda de un lateral izquierdo, como mínimo, un extremo y un delantero.

El bajo rendimiento de los fichajes llegados este verano –catorce jugadores–, las lesiones y la necesidad de elevar el nivel de calidad de la plantilla obligan a reforzar al equipo para intentar conseguir el reto de la salvación. Javi Recio, en el descanso del encuentro disputado el sábado entre el Mallorca y el Barcelona, reconoció que el club va a realizar fichajes cuando se abra el mercado de invierno. "Estamos trabajando para traer a un extremo y a un lateral", declaró a las cámaras de Movistar Plus. Además, según ha podido conocer este diario, también se busca un delantero que pueda competir con Budimir y Cucho Hernández, visto que Álex Alegría y Pablo Chavarría, dos fichajes de este verano, no cuentan para Vicente Moreno.

El lateral izquierdo es una posición que en los últimos años viene dando quebraderos de cabeza en el Mallorca. Con Javi Bonilla, en Segunda B, y más tarde con Estupiñán en Segunda, se logró una normalidad que ha vuelto a perderse esta temporada. En verano llegaron cedidos para disputarse el puesto los ghaneses Lumor Agbenyenu y Baba Rahman.

Lumor fue titular en los primeros encuentros, pero su bajo rendimiento hizo que su sitio lo ocupara Baba Rahman, que se lesionó allá por el mes de octubre ante el Getafe y desde entonces no ha vuelto a jugar al no estar recuperado al 100%. Joan Sastre, Fran Gámez y en alguna ocasión Lumor, se han ido repartiendo el puesto, creando un déficit al no tener un hombre específico para el puesto que pueda rendir a un alto nivel.

Otro de los perfiles que está buscando el Mallorca es el de un jugador que pueda actuar como extremo con capacidad de llegada al área y con gol, una de las asignaturas pendientes del equipo. Lago Junior es el único que cumple este perfil en la plantilla y que juega con Vicente Moreno. Aridai, lesionado, Trajkovski y Salibur, otro de los fallidos fichajes de este año, no cuentan para el técnico valenciano. Esta situación ha provocado que Dani Rodríguez, centrocampista, o Take Kubo, hayan tenido que ocupar la banda derecha. Su fichaje es necesario para dar más opciones de sistema de juego al Mallorca y no cargar tanto el balón por la banda izquierda, ocupada normalmente por el costamarfileño.

El otro fichaje será el de un delantero, aunque no corre tanta prisa como los otros dos y tan solo se contemplará si el mercado ofrece una buena oportunidad. Actualmente, Moreno cuenta con cinco delanteros en plantilla: Budimir, Cucho, Abdón, Alegría y Chavarría. Pero tan solo los tres primeros entran en sus planes.

Antes de fichar jugadores será necesario aligerar la plantilla, ya que el Mallorca cuenta con 26 futbolistas en nómina, aunque algunos como Take Kubo o Cucho Hernández lo hacen con ficha del filial. Los delanteros Pablo Chavarría o Álex Alegría son algunos de los jugadores que suenan con más fuerza para abandonar la entidad en enero, pero sus contratos de larga duración pueden suponer un problema a la hora de negociar. El equipo debe reforzarse para encarar la segunda mitad del año con jugadores que aporten competencia y un plus de calidad si quiere tener opciones reales de permanencia.



Abdón



Abdón Prats cumplió 100 partidos con el primer equipo del Mallorca ante el Barcelona. El delantero artanenc, de 27 años, debutó con el Mallorca en Copa del Rey ante el Sporting de Gijón en la temporada 2011/2012. Tras jugar en varios equipos al no gozar de oportunidades en la isla, regresó en 2017 para formar parte del proyecto del equipo que ha ascendido a Primera en dos temporadas. Los siguientes en cumplir 100 partidos con la elástica bermellona serán Salva Sevilla, con 94 encuentros, y Manolo Reina, que acumula 90 partidos.

El Mallorca celebró anoche la tradicional cena de navidad a la que acudió toda la primera plantilla, la directiva y trabajadores del club bermellón, en la que se brindó por conseguir la permanencia en Primera División tras regresar seis años después.