El Cucho Hernández por fin entrena con el Mallorca

El 26 de agosto el Real Mallorca hizo oficial el fichaje de Cucho Hernánez. Casi tres meses después, el delantero colombiano ha protagonizado su primer entrenamiento con la plantilla bermellona. El jugador ya ha aterrizado en la isla y por fin se ejercita con el resto de sus compañeros del conjunto rojillo. El Cucho ha entrenado al máximo nivel en Son Bibiloni y lo que tiene que conseguir ahora es adaptarse cuando antes a la dinámica de su nuevo equipo.



La espera se ha hecho larga, aunque el propio club ha querido restar importancia al asunto con una divertida publicación a través de sus redes sociales en la que anunciaba la llegada del esperado futbolista a la isla. Lo cierto es que el colombiano ya había coincidido hasta en dos ocasiones con sus compañeros de plantel, pero todavía no se había podido ejercitar con ellos por una lesión que arrastraba desde el pasado mes de junio en los isquiotibiables.





??Muchos preguntaban por él...y parece que está ya en la isla ????????



? Después de la espera...a ver si lo encontráis en aeropuerto ?? ????#JuntsSomMillors?? #Endavant???? pic.twitter.com/tWV3TbuUXQ — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) November 18, 2019

Lesiones

La primera vez que el Cucho Hernández y el Real MallorcaEl jugador, quien se ha recuperado de su lesión en la capital española,y animar al equipo desde las gradas. Posteriormente, el jugador aterrizó en la isla para presenciar el partido que los bermellones disputaron ante el Real Madrid en Son Moix., hace unos meses cuando fue cuestionado por la llegada del colombiano. El valenciano despejaba las dudas sobre la llegada del futbolista, a quienLa recuperación de la lesión de los isquios, que se agravó según reconoció el propio Cucho por forzar su participación en el Mundial sub'20, se ha dilatado en el tiempo y el club que posee los derechos del jugador, el Watford, ha querido dirigir los pasos y hacerle un seguimiento exhaustivo.El Cucho tiene ganado queEl delantero vistió la camiseta del Huesca el pasado curso, en el que anotó cuatro tantos, pero no pudo evitar el descenso de su equipo a la división de plata. Durante la temporada 2017/18, anotó 16 tantos en el ascenso de su equipo a Primera.Varios jugadores del plantel bermellón no saltaron este lunes sobre el césped de Son Bibiloni para ejercitarse con la mente puesta en el partido del próximo viernes ante el Levante. El costamarfileño Lago Junior sigue con problemas y no pudo entrenar. Lumor, quien tuvo que abandonar la convocatoria de Ghana, fue tratato ayer por los fisios, mientras que Salibur tampoco entró debido a unas dolencias musculares. Fran Gámez entrenó al margen del grupo y fue el primer futbolista en abandonar la sesión preparatoria que dirigió Vicente Moreno.