Una oportunidad para reaccionar

Con cuatro puntos en seis jornadas, el Real Mallorca, metido ya en el balcón del descenso, afronta un choque ante un rival directo, el Alavés (16 horas / Movistar), que puede servir como bálsamo de conseguirse la victoria. El conjunto de Asier Garitano se presenta como la mejor oportunidad para los bermellones, que de no ganar, acumularán seis jornadas consecutivas sin sumar los tres puntos.

La tranquilidad y calma que solicitaba Vicente Moreno en la previa del encuentro debe transformarse en nervio y brío sobre el césped de Mendizorroza. Los rojillos, que marchan a Vitoria en una convocatoria de 19 jugadores, han mostrado su peor cara tras la disputa de las dos últimas jornadas, una actitud que el técnico del conjunto bermellón no quiere volver a ver sobre el verde. El fondo de armario del Mallorca no da para mucho trajín, por lo que el de Massanassa volverá a apostar por un once casi calcado al de los últimos encuentros.

El cúmulo de trabajo podría propiciar la suplencia de un Dani Rodríguez que hasta el momento ha sido uno de los indiscutibles en el once bermellón. Febas, que ya cató el banquillo el pasado miércoles ante el Atlético de Madrid, puede volver a irrumpir en el equipo titular. El toque de atención que el preparador valenciano dio a Lago Junior y Baba, con sus respectivos cambios, no debería pasarles factura en Mendizorroza. Para el encuentro, Moreno no podrá contar con las ya conocidas bajas de los lesionados Baba Rahman, Aleksandar Sedlar, Pablo Chavarría y Antonio Raíllo, aunque estrena convocatoria esta temporada Aridai Cabrera. La seguridad defensiva es uno de los puntos flacos del plantel albiazul y donde el Mallorca debe meter mano. El Alavés acumula tres penaltis en contra, una expulsión, cinco amarillas, un solo remate entre los tres palos y 329 minutos sin marcar, razones suficientes para salir al verde con una idea clara, conseguir la victoria.