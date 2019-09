Morata: "Que diga Salva Sevilla lo que ha dicho"

Álvaro Morata se perderá el clásico ante el Real Madrid del próximo sábado tras ser expulsado por doble tarjeta amarilla en el encuentro de este miércoles en Son Moix. El futbolista, que entró en el minuto 68 en el terreno de juego, vio la primera cartulina después de enzarzarse con Xisco Campos, quien se había lanzado al suelo para cortar un balón.



Morata protestó la acción del central de Binissalem y el colegiado del encuentro medió la acción con dos cartulinas sobre sendos jugadores. Cuando parecía el rifirrafe había llegado a su fin, incomprensiblemente Morata se encaró con Salva Sevilla, al que se encaró y llegó a propinarle un pequeño cabezazo. Hernández Hernández, que vio la situación desde una posición privilegiada, mostró inmediatamente la segunda cartulina al jugador colchonero, que fue expulsado cuando solo llevaba nueve minutos sobre el terreno de juego.



"Que diga Salva Sevilla lo que ha dicho", señaló visiblemente enfadado el punta del conjunto madrileño en zona mixta, al ser cuestionado sobre la acción de su expulsión. "Son cosas que pasan en el terreno de juego. Morata me ha dado un cabezazo y le han sacado la segunda amarilla", ha respondido el jugador de Berja al ser cuestionado sobre la acción, una versión que también ha defendido Xisco Campos: "Le he dicho que había tocado el balón, se ha dirigido a mí, hemos discutido un poco y son lances del juego que se quedan en el campo. Tenemos las pulsaciones a mil, son lances del juego y no pasa absolutamente nada".





Por su parte, Diego Simeone, cuestionado sobre la acción, reconoció no poder opinar sobre el tema: "No vi lo que pasó con Morata. No sé por qué reaccionó de esa manera, no puedo decir nada". Lo cierto es que al término del encuentro,pero el jugador colchonero fue arrastrado por su compañero de filas Diego Costa al interior del vestuario de Son Moix.