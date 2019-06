Vicente Moreno: "La gente de Son Moix nos va a empujar, lo intentaremos"

Vicente Moreno se mostró disgustado tras la derrota del Mallorca por 2-0 conta el Deportivo. El resultado no estuvo exento de polémica arbitral, aunque el técnico valoró la jugada del segundo gol. "Del árbitro no hablo nunca. Lo importante no es si el balón ha entrado o no, sino porque el línier tenía el brazo arriba. Si levanta el brazo y corre hacia el centro del campo es gol. Si levanta el brazo y no corre porque algo ha pasado", lamentó el técnico.

El Mallorca salió muy bien plantado al terreno de juego y Moreno lamentó la jugada de la expulsión de Pedraza, que cambió el rumbo del encuentro. "Entramos muy bien al partido, pero la expulsión lo cambió todo. A mí me da la impresión de que los dos -Pedraza y Bergantiños- van con la pierna en alto y uno ha sido menos afortunado que el otro. Sabemos que Marc es un jugador noble y tengo claro que en ningún momento ha querido hacer daño", resumió el de Massanassa.

El técnico valenciano reconoció que el conjunto gallego viajará a Mallorca con un renta muy positiva, pero también que se van a dejar todo para remontar la eliminatoria. "En condiciones normales va a ser muy difícil. Que los aficionados estén tranquilos porque vamos a intentarlo con su empuje. Ellos tienen una renta bastante importante pero no sería la primera vez que se consigue", comentó el técnico.

El aspecto físico de los jugadores para el partido de vuelta no preocupa a Moreno. "Estamos muy bien físicamente y llegaremos igual para el partido. El hambre, las ganas y la motivación que tienen muchas veces suman más que otras cuestiones. En casa somos un equipo muy fuerte y tenemos la esperanza de que vamos a conseguirlo. Nos vamos a centrar en marcar el primer gol y que ellos no marquen", agregó.

"Este equipo tiene raza y la afición puede estar segura de que lo vamos a dejar absolutamente todo para darle la vuelta a la eliminatoria", finalizó Moreno.