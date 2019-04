Dos alas goleadoras

Sus dorsales son sus goles. Como si del propio Nikola Stojiljkovic se tratara -quien prometió 18 tantos, número de su camiseta, en el misma día de su presentación-, la dupla Lago Junior-Aridai se ha vuelto a conjurar. El futbolista costamarfileño y el extremo canario culminaron este sábado ante el Rayo Majadahonda una nueva exhibición de fútbol y goles. Ambos fueron los autores de las dos dianas bermellonas y a punto estuvieron de lograr poner más tierra de por medio en el marcador, de no ser por los palos que frenaron sus nuevas intentonas.

Con once tantos Lago y siete Aridai, el africano y el de Las Palmas son los máximos artilleros del conjunto bermellón. La ausencia de un delantero referente en el Real Mallorca, hasta la llegada de Ante Budimir en el mercado invernal, obligó a los extremos favoritos de Vicente Moreno a exprimir su faceta goleadora esta temporada. Ambos futbolistas han firmado hasta la fecha casi el 40% de los tantos rojillos, además de ser uno de los activos más importantes del equipo a nivel de asistencias.

Lago es el futbolista fetiche del técnico valenciano. El marfileño es el único jugador del Real Mallorca que lo ha jugado todo. El extremo firmó este sábado un partido espectacular en que marcó un gol de penalti que él mismo provocó y estrelló un cabezazo en el palo. A día de hoy es uno de los máximos asistentes de la categoría, solo por detrás de su compañero de filas Salva Sevilla y del jugador del Osasuna Rubén García. Ante el Rayo Majadahonda puso fin a su sequía goleadora, que arrastraba desde el pasado 17 de febrero ante el Lugo.

Aridai se ha ganado a pulso volver al once titular del conjunto mallorquinista. El canario abrió la lata este sábado con un gol de pillo. Un garrafal error de Andújar al intentar cederle el balón a Basilio fue aprovechado por el extremo, que robó el esférico ante la atónita mirada del cancerbero madrileño para inaugurar el marcador. Sus idas y venidas en el once no dejan de sorprender. Revulsivo en muchos partidos desde el banquillo, en los dos últimos encuentros ha vuelto a mostrar su mejor versión jugando desde el minuto inicial.

La dupla Aridai-Lago ha vuelto a las andadas. A falta de siete jornadas para que finalice la temporada, su entendimiento y olfato goleador son la mejor noticia para el Real Mallorca.