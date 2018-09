Moreno: "A estas alturas Ferran debería estar haciéndolo mejor"

"Ferran viene de una lesión complicada. Le conozco a nivel personal y ya sabía yo que le iba a costar empezar a rodar. Estoy contento porque espero que este gol le dé confianza. De todas formas, con Ferran quiero ser exigente. Creo que es un jugador que, a estas alturas, ya podría estar haciéndolo mucho mejor de lo que lo ha hecho hoy, independientemente del gol". Vicente Moreno le pegó ayer un fuerte estirón de orejas al extremo valenciano tras conseguir la diana que dio la victoria a su equipo en Copa del Rey ante el Real Oviedo.

Pese a ello, Moreno no ocultó su gran satisfacción por el trabajo del equipo: "Juegue quien juegue, la voluntad de estos jugadores es siempre la misma. Su entrega es encomiable y será porque son mis futbolistas, pero también creo lo mismo que en su día dijo (Michael) Laudrup, son los más guapos, fuertes y altos de la categoría".

El pase de la eliminatoria reportó para el técnico valenciano una gran felicidad y, sobre todo, un mensaje muy positivo. "Hoy era una gran oportunidad para muchos jugadores de mostrarse y demostrar que están ahí. Creo que han hecho merecimientos. Estoy satisfecho porque me doy cuenta de que tengo muchos futbolistas que están pidiendo paso. Ya ocurrió la pasada temporada y esta parece un calco", resumió satisfecho.

El técnico no ocultó su asombro por la buena entrada registrada en el partido de ayer: "Teniendo en cuenta el día y la hora, me he llevado una grata sorpresa con la respuesta de la afición".