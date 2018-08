Regreso triunfal del Mallorca

Elha vuelto a la categoría de plata por la puerta grande, con unaque se ha visto superado de principio a fin por el conjunto de. El entrenador valenciano ha apostado por los mismos jugadores que consiguieron el ascenso el pasado mes de junio salvo la presencia de, el delantero asturiano llamado a ser la referencia en la punta de ataque.

Pero esta tarde, los aplausos se los han llevado Abdón por su insistencia en incordiar a la defensa navarra y Lago Junior, todo un dolor de muelas para el lateral Nacho Vidal, que se ha mostrado impotente para detener las incursiones del costamarfileño. Abdón, que durante la pretemporada ha sido noticia porque se ha sabido que el club no hubiera visto con malos ojos su salida, se ha reivindicado con una gran actuación, culminada con el gol de penalti a dos minutos del descanso. El tanto ha hecho justicia al mejor juego y a las intenciones del Mallorca desde el pitido inicial. Un centro suyo prácticamente en posición de extremo ha ido a parar a Castro, arrollado por David García. El colegiado no lo ha dudado ni un instante y ha señalado el punto de penalti. El delantero de Artà, motivadísimo toda la tarde, se ha hecho con el balón para que no quedaran dudas de quién debía lanzar la pena máxima. Lo ha hecho con determinación, a la derecha de Juan Pérez, el tercer guardameta de Osasuna por la lesión de los dos primeros.

El penalti ha supuesto el final de una primera parte dominada de cabo a rabo por los rojillos, decididos a que Son Moix sea esta temporada un fortín. Ha afrontado el partido decidido a resolverlo por la vía rápida, y si no ha sido así es por la falta de puntería de los delanteros o el buen hacer del joven guardameta navarro. Este ha parado a Lago en el minuto 4, a Abdón en el 12, a Castro en el 15 y ha visto cómo un remate de cabeza de Abdón se iba fuera por poco. Por su parte, el Osasuna solo se ha dejado ver en el minuto 35 con una gran ocasión de su capitán Oier, cuyo disparo se ha ido fuera por muy poco del palo derecho de la portería de Reina.

Como era de prever, en la segunda parte el equipo de Jagoba Arrasate se ha hecho con el dominio del balón con la complacencia del Mallorca, que se ha dedicado a defender su preciada ventaja. Pero Osasuna apenas ha inquietado. Los rojillos se han encontrado relativamente cómodos. Al cuarto de hora, Moreno ha movido el banquillo y ha dado entrada a Baba para reforzar el centro del campo en sustitición de Castro, que ha sido despedido con una gran ovación. Mientras Moreno quitaba delanteros, su colega los ponía. Y a falta de veinte minutos ha dado entrada al exrojillo Brandon, que ha regresado al fútbol español tras su triste estancia en el Stade de Rennes, donde ha vivido un auténtico calvario. Ha sido recibido el mallorquín con aplausos, aunque con algún que otro pito por la que fue su afición. El jugador de Cala d'Or ha tenido su oportunidad a diez minutos del final, pero su disparo ha sido detenido sin problemas por Reina.

En los minutos finales el Mallorca se ha dedicado a defender la cada vez mayor presencia del rival en el área rojilla. Pero Osasuna seguía espeso y sin ideas. El calor empezaba a hacer mella en los jugadores de los dos equipos. Moreno ha dado entrada a Valcarce y Faurlín por Aridai y Pedraza y el equipo ha resistido para sumar su primera victoria.Al final se ha producido la jugada polémica del partido, en un remate de tijera de Nacho Vidal con el balón en el fondo de la portería. Pero el árbitro ha interpretado juego peligroso del jugador osasunista para alivio de la afición local.

El Mallorca ha dado una muy buena impresión, sobre todo en la primera parte. El equipo se ha mostrado firme en defensa, solvente en el centro del campo e incisivo en ataque. Ha merecido el equipo una mayor ventaja, pero ya está bien. El grupo de Moreno empieza sumando de tres en tres, pero casi tan importante como esto es la imagen que se ha dado.