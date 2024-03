Estos son los conflictos y discusiones que se producen en Alaró como consecuencia de los problemas de tráfico

Circular en Alaró es un "caos". Cada día hay conflictos, discusiones y retenciones por probemas de tráfico en sus calles. Así lo denuncian los socialistas de Alaró que critican que "el Ayuntamiento no ha tomado ninguna medida en cuatro años". "Diariamente se producen en nuestras calles conflictos, discusiones y retenciones debido a problemas de tráfico causados por la nula planificación de nuestro Ayuntamiento, que cuando empezó a gobernar hace cuatro años y medio prometió soluciones y no solo no ha corregido los problemas, sino que todo ha ido a peor", lamentan los socialistas. "Es un suplicio entrar o salir del pueblo en coche porque no hay ninguna regulación, y se juntan vehículos pesados de muchas obras, camiones de reparto, coches mal estacionados, y todo esto sucede cada día sin que el equipo de gobierno se entere de nada ni busque ninguna solución. El autobús de línea del TIB no puede cumplir los horarios muchas veces por este caos circulatorio", lamentan desde las filas del PSOE que exigen "soluciones". "Tenemos unos puntos negros muy claros y pensamos que se debe ser valientes y buscar alternativas y tomar decisiones", apuntan.

Entre sus propuestas de solución, los socialistas creen que "se debe volver a hacer la avenida Constitución de doble sentido hasta Alexandre Rosselló, evitando el punto negro del Fantasio". En Sa Creu, prosiguen, "el Ayuntamiento hizo una remodelación y donde no había atascos ahora es un nido de conflictos". Además desgranan que en el espacio frente a la farmacia y el supermercado de la calle Camproig "cada día hay problemas circulatorios por camiones y coches mal estacionados". "Hemos reiterado en varias ocasiones que el camión de Correos provoca diariamente un cuello de botella en la avenida Constitución".

Vías escolares

Finalmente critican que "el Ayuntamiento ha dejado abandonado el proyecto de Vías Escolares, dedicándose solo a cerrar las calles sin tomar ninguna medida más de concienciación ni profundizando en los objetivos iniciales".