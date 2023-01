Inca reactiva Protección Civil desde cero tras la disolución de la anterior agrupación

La Policía Local de Inca ha puesto en marcha una campaña de captación de voluntarios para reactivar la agrupación de Protección Civil que fue disuelta por el Ayuntamiento hace unos años por los «problemas internos» que, según el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Sebastián Oriol, afectaban al funcionamiento del grupo de voluntarios hasta el punto de que actuaban como un grupo autónomo que «no estaba supeditado a la Policía Local».

De esta forma, el ayuntamiento de Inca quiere implantar su propio modelo de Protección Civil para que actúe como una extensión de la Policía Local, el cuerpo que «es el encargado de gestionar» las actividades de los voluntarios y que debe marcar las directrices a la agrupación para que exista la máxima coordinación posible entre agentes policiales y voluntarios.

La intención de la institución municipal es la de renovar totalmente la agrupación para no repetir los errores del pasado. «Cuando entré en el Ayuntamiento como regidor, entendí que era necesario un cambio de modelo», explica Sebastián Oriol. Y es que, a su entender, la anterior agrupación de voluntarios de Protección Civil «había derivado en un cuerpo alternativo que no estaba supeditado a la Policía Local». Oriol añade que en aquel entonces el grupo decidía de forma autónoma sus propios servicios y organizaba las guardias al margen de las indicaciones de la Policía Local. «Al final, el servicio degeneró un poco y no se ajustaba a los estándares de lo que tiene que ser una agrupación de Protección Civil». Asimismo, añade que «tenían un gran conflicto de carácter interno» que afectaba al funcionamiento del servicio y que derivó en algunas dimisiones. «Suponían más problemas que beneficios», concluye el regidor, «ya que la agrupación no puede sustituir a la Policía Local».

Entonces, en 2019 el consistorio ‘inquer’ decidió que «había que hacer una pausa y analizar el modelo más conveniente para el municipio». Por este motivo, se ha abierto un nuevo plazo para renovar totalmente la agrupación con el objetivo de que «entre gente nueva». No obstante, no se cerrará la puerta a los antiguos voluntarios que quieran repetir. En este sentido, el jefe de la Policía Local, Carlos Caballero, quiere dejar claro que «Protección Civil es la Policía Local o los bomberos, y después está la agrupación de voluntarios para prestar servicios de apoyo por los que necesitan formación continua».

Captación

La Policía Local ya ha difundido a través de las redes sociales un llamamiento a la ciudadanía para captar voluntarios. El plazo para inscribirse se mantendrá abierto hasta el próximo 16 de febrero y, según explica Carlos Caballero, «ya hay gente apuntada». Cuando se disponga de una relación final de personas interesadas en formar parte de la nueva agrupación de voluntarios, los inscritos deberán realizar un test psicotécnico para evaluar sus cualidades y también acreditar que no tienen antecedentes penales que les impidan integrar un cuerpo civil de apoyo a las fuerzas de seguridad. Después llegará el momento de designar a un responsable de la agrupación de voluntarios que «elegirán ellos mismos», explica Caballero. En principio, está previsto que la nueva agrupación pueda debutar durante la próxima Semana Santa.