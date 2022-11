Fent i Desfent | La Ruta de Pedra en Sec se ampliará en 70 kilómetros y conectará toda la Serra

Fent | Meter turistas con calzador en la Serra

El otro día leía que el Consell de Mallorca incorporará en la Ruta de la Pedra en Sec otros 70 kilómetros de caminos que atraviesan la Serra de Tramuntana. En principio no parecería mala idea si no fuera que el Consell parece que a los nativos que vivimos en la Serra nos quieren meter turistas con calzador en cualquier rincón, camino o paraje que todavía se mantiene al margen de la vorágine devoradora del turismo. A mi modo de ver, con ir de Andratx a Pollença ya sería suficiente para esta ruta porque seguramente ni Cladera ni ninguno de sus consellers han transitado nunca por el Barranc de Biniaraix en hora punta. Como se suele decir, hay épocas en la que esta ruta parece «es Born» de tanto excursionista que anda suelto por ahí. Y con energúmenos incluidos. De la última vez que subí recuerdo varias cosas: algunos marges caídos sin que el Consell los hubiera reparado, rincones de suciedad creados no precisamente por turistas (también hay mallorquines sucios) y algún que otro capitalino que se cree que el Barranc es para sacar a su perro, suelto, a pasear.

Desfent | Menos rutas y más arreglar los problemas

Cariño es que no lo entiendes, el Consell amplía la Ruta de Pedra en Sec para «hacer más accesible la Serra a la ciudadanía y que los caminos conecten los diferentes pueblos de la Serra». Así, os dan la solución a los problemas de masificación de coches en las carreteras o a la incomunicación que sufren los vecinos por los constantes rallys en la zona. Es decir, los residentes si a caso ya iréis andando por los bonitos parajes que ofrece la naturaleza y así la carretera queda libre para visitantes y carreras. Ahora en serio creo que el Consell precisamente debería priorizar otros temas que afectan a la Serra de Tramuntana y a sus residentes antes de ampliar la Ruta de Pedra en Sec que lo único que hará es poner más presión sobre este paraje natural. En vez de más tramos senderistas, la institución insular lo que debe hacer es dejar de mirar a otro lado cuando alcaldes y vecinos de la Serra ponen el grito en el cielo por la saturación de vehículos que deben sufrir en temporada alta o los ruidos y la incomunicación por las carreras.